Virtù e debolezze dei segni zodiacali secondo Jennaro

Virtù e debolezze dei segni zodiacali

Jennaro

che l'oroscopo non abbia nulla a che fare con la tua personalità, ti sbagli. Qui scoprirai quali sono le virtù e le debolezze del genere umano tenendo conto del segno zodiacale di appartenenza, secondo il nostro esperto astrologo napoletano, Jennaro.leggendo qui sotto quali sono le tue qualità e i valori nonché le mancanze e le pecche, così puoi metterti a confronto con gli altri segni astrologici. Potresti rimanere sorpreso e iniziare perfino a crederci.è un pioniere coraggioso. È intelligente, spontaneo, entusiasta e dinamico. Le sfide sono il suo pane. Preferisce dare ordini anziché riceverli. È facile che si arrabbi. E quando si sente offeso, è inutile cercare di far pace con un Ariete infuriato.ha un carattere paziente. È fedele e affettuoso, ma a volte sa essere estremamente geloso, possessivo e pieno di risentimento. Ha una forza di volontà che lo rende pratico e determinato. Ama la natura, il piacere e le comodità.sono intelligenti, amorevoli, eloquenti e comunicativi. In quanto duplici, hanno un carattere complesso e contraddittorio. Da un lato bugiardi e l'altro sinceri, per loro la vita è un gioco. Riescono a fare più cose contemporaneamente.è un segno d'acqua di natura emotiva. Ha un carattere romantico, affettuoso e protettivo. Ha una grande immaginazione che spesso lo porta lontano dalla realtà. Cambia facilmente umore e a volte è estremamente permaloso.è ritenuto un segno superbo, ma in realtà non lo è, anzi, è gentile, socievole ed estroverso. È molto creativo e non si ferma davanti agli ostacoli. Non ha dubbi. Sa dove vuole andare e farà qualunque cosa pur di raggiungere il suo obiettivo.ha un carattere timido, modesto e riservato. Le persone di questo segno sono intelligenti e affidabili ed hanno una capacità analitica che li porta a essere critici verso gli altri. A loro non piace il disordine, le persone pigre e gli indecisi.è un segno noto per il suo fascino, l'eleganza e il buon gusto. I suoi nativi sono gentili e pacifici e non sopportano conflitti e crudeltà. Sono molto diplomatici ed equilibrati. Il loro difetto è che si intromettono troppo nella vita degli altri.è una persona determinata e potente, appassionata e magnetica. Ha un'energia intensa e unica in tutto lo zodiaco. È un segno tenace ed esigente con se stesso e con gli altri. Non chiederà mai a qualcuno più di quanto non pretenda da se stesso.è un segno affidabile, sincero, onesto e comprensivo. In genere è una persona ottimista, per lo più di buon umore. Sempre in cerca di nuove emozioni. Ama i viaggi e le avventure. Non ha peli sulla lingua e sa come farsi perdonare.è quel lavoratore responsabile, ambizioso, paziente e disciplinato che ogni azienda vorrebbe tra i suoi dipendenti. È senza dubbio uno dei segni più laboriosi e affidabili dello zodiaco. In genere si innamora e sposa in tarda età.si contraddistingue per la sua simpatia, umanità, onestà e una personalità molto forte e attraente. Sebbene abbia una mentalità aperta, a volte sente il bisogno di ritirarsi dal mondo e meditare. Non rinuncerà mai alla sua indipendenza.sono intuitivi, fantasiosi e gentili con tutti. A loro piace stare per ore da soli a sognare. La loro empatia li porta a essere ipersensibili alle sofferenze degli altri. Sono benvoluti dai capi perché non rappresentano una minaccia al loro potere.