La sirenetta in breve - Hans Christian Andersen

, la celebre fiaba scritta dallo scrittore e favolista danese, da cui lane ha tratto un film d'animazione., nelle acque profonde dell'oceano, c'èra un castello di corallo dove viveva il Re del Mare assieme alla vecchia madre e sei figlie sirene. Tutti erano felici tranne Ariel, la figlia più giovane che non aveva mai sorriso nemmeno una volta. Oltre ad essere la più bella delle sirene, Ariel aveva un voce soave. Quando cantava, i pesci si incantavano ad ascoltarla.amava molto salire in superfcie per ammirare le bellezze del mondo esterno. Spesso se ne stava da sola per ore ad ammirare il cielo azzurro e gli alberi verdi. Nulla del mondo sommerso sembrava interessarle, né conchiglie, né coralli, né perle di ogni colore., la Sirenetta lasciò in segreto il castello e salì in superficie. Quella notte là fuori si scatenò un violento temporale, con onde gigantesche che si infrangevano violentemente contro gli scogli. Improvvisamente, il bagliore di un fulmine illuminò una barca alla deriva che andava a sbattere sulle rocce.c'èra un principe venuto da lontano. Il giovane naufrago fece segno di aiuto. La sirenetta corse subito a salvarlo. Con fatica lo portò a riva dove lo poggiò, ancora stordito, sul bagnasciuga. Non potendo camminare, la sirenetta rimase a lungo a fianco al giovane, cercando di riscaldarlo, tenendolo per mano, restando sempre con la coda nell'acqua per non disidratarsi.si innamorò di quel giovane. Improvvisamente sentì delle voci di persone che si avvicinavano. Immediatamente si tuffò in acqua. Nascosta dalle onde del mare, vide alcune donne, tra cui una bella ragazza, che si avvicinavano al giovane che in quel momento si riprendeva., il giovane principe pensò che era stata lei a salvarlo, ignaro che fu la sirenetta a portarlo al sicuro. La giovane appena arrivata era la principessa locale e assieme al suo seguito portò il principe al castello., la povera sirenetta si rifugiò in fondo al mare, dove rimase per giorni senza toccare cibo. Avrebbe voluto camminare sulla terra per andare dal suo amato e dirgli che era stata lei a salvarlo, ma sapeva che ciò era impossibile per lei. Allora chiese alla strega del mare di aiutarla.accettò di darle due gambe al posto della coda, ma in cambio pretese di avere la sua voce. La sirenetta sarebbe rimasta per sempre muta. Inoltre, la megera le disse: Bada bene, se l'uomo che ami sposa un'altra donna, il tuo corpo scomparirà nell'acqua. La sirenetta accettò, e avvenne la trasformazione.s'incamminò verso il palazzo reale sperando che il principe si ricordasse di lei. Quando arrivò alla reggia, vide il principe che siedeva accanto alla principessa. Poi, a un certo punto il giovane si alzò in piedi e annunciò le sue nozze con la principessa. A quel punto la Sirenetta lasciò il castello per tornare in mare dove scomparve.chi afferma che ancora oggi la sirenetta si aggiri nel luogo in cui ha visto per la prima volta il suo principe.