La dieta per ogni segno zodiacale

, le abitudini alimentari dell'uomo sono fortemente condizionate dalla sua personalità astrologica. Insomma, ognuno di noi ha un proprio "" a seconda del segno zodiacale a cui apparteniamo. D'altronde, se siamo convinti del fatto che l'oroscopo può determinare il nostro destino, possiamo ben immaginare che ciascun segno debba seguire un determinato modello di nutrizione per ottenere dei benefici per la propria salute e benessere., se siete in sovrappeso e avete intenzione di seguire una dieta veloce che vi faccia dimagrire in poco tempo, qui di seguito c'è una piccola guida per scegliere la dieta più adatta a voi in base al vostro segno zodiacale.fa d'uopo un'importante precisazione, cioè che le diete menzionate si basano sull'esperienza soggettiva dello scrivente, calcolate in considerazione delle caratteristiche generali dei segni zodiacali, per cui non esiste alcun studio scientifico che attesti il tipo di dieta per ogni persona fondato sulla sua data di nascita.Gli Arieti possono perdere 2 chili in 3 giorni seguendo questa dieta che può essere praticata per tre giorni consecutivi e poi ripetuta. Se non trascurate di bere molta acqua e fate sufficiente sport, raggiungerete facilmente il peso che desiderate.: Un bicchiere di latte in mezza tazza di cereali, 100 grammi di fragole o frutta di stagione. Un caffè o tè senza zucchero più tardi.: Cuocete a vapore 200 grammi di pesce con un pomodoro, una carota e una patata. Servite a tavola insieme a un'abbondante insalata verde e una fetta di pane di crusca di grano, avena o frumento.: Pollo con funghi, una patata lessa e molta insalata verde. Una frutta più tardi.: Strapazzate un uovo, aggiungete del latte e friggete il tutto senza olio. Servite a tavola con un pomodoro o un cetriolo. Da bere tè o latte.: Una porzione di pasta con pomodoro accompagnata da un secondo piatto con salsa di timo e mele in olio d'oliva bollito. Mangiate una frutta più in là.: 200 grammi di carne di manzo cucinato alla griglia, insalata a volontà. Un bicchiere di latte scremato prima di andare a letto.: Un cucchiaio di miele, 50 grammi di formaggio italiano a pasta filata e due fette di pane integrale. Lontano dai pasti una pera.: Due cucchiai di riso, pollo alla griglia e insalata verde a volontà. Se piace, del pangrattato.: Una porzione di pasta con farina di carbone vegetale, molta insalata verde. Più tardi una mela.Intanto che voi tori seguite questa dieta dimagrante, dovreste bere due litri di acqua al giorno ed eliminare dalla vostra alimentazione il sale, lo zucchero e i grassi. La dieta può essere ripetuta dopo un breve intervallo di tempo.: Due fette di pane dietetico, 50 gr di formaggio light senza grassi. Mettete un cucchiaio di miele in un bicchiere con acqua tiepida, lasciate riposare per alcuni minuti e bevete. Frutta di stagione lontano dai pasti.: Pesce alla griglia e insalata verde. Uno yogurt. Da bere, tisana o tè verde. Per merenda tre polpette alla griglia e insalata di pomodori.: Un cucchiaio di miele in un bicchiere d'acqua calda seguito da una manciata di fragole. Più tardi un bicchiere di latte.: 3 o 4 biscotti dietetici e un bicchiere di latte.: Una patata media bollita, un pomodoro e un cetriolo. Più tardi due fette di anguria.: Pesce alla griglia, una melanzana arrosto, insalata di pomodori e aglio condita con aceto. Una mela.: Un uovo sodo, una fetta di pane integrale, succo di pomodoro o tè zuccherato. Più tardi, té alle erbe senza zucchero.: Pollo alla griglia, una porzione di fagiolini, formaggio leggero e una fetta di pane.: Pesce alla griglia, insalata a volontà, tè verde. Più tardi 1 kiwi.[next]Il colesterolo è il problema molto preoccupante per i nati sotto il segno dei Gemelli. Due kg in tre giorni, è il peso che potreste perdere seguendo questo raffinato gourmet fatto apposta per voi, ma dovete bere due litri e mezzo d'acqua ogni dì.: Un bicchiere di frappé alla banana, una fetta tostata di pane di semola con crusca. Una fetta di anguria.: Petto di pollo, molta verdura e 2 fette di pane integrale. Da bere un bicchiere di latte. Una carota per merenda.: Una porzione di gnocchi con farina di spinaci a basso contenuto di carboidrati. Un bicchiere di yogurt dietetico. Una mela a fine pasto. Più tardi una tazza di tè verde.: Una fetta di pane di crusca, un uovo sodo, una mela.: Un hot dog farcito con wurstel alla griglia e una manciata di ciliegie.: Una porzione di zuppa di verdure, una fetta di pane bianco, una tazza di tè verde. Una mela più tardi.: Uno yogurt alla frutta e 2 biscotti dietetici. Dopo, tè o caffè non zuccherati.: Un hamburger o fetta di carne di manzo arrosto, abbondante insalata verde. Una tazza di tè verde o caffè senza zucchero. Più tardi un pugno di fragole.: Una porzione di carciofini sott'olio d'oliva, molta insalata, un kiwi. Prima di andare a letto una tazza di tè verde.Durante questa dieta, i nativi del Cancro dovrebbero stare lontani dagli eccessi di gola, bere molta acqua e concentrarsi prevalentemente sullo sport. Circa due chili andranno persi ogni tre giorni. Prima di ripetere attendere qualche giorno.: Due bicchieri d'acqua a stomaco vuoto, una porzione di macedonia di frutta e una o due fette biscottate, un caffè dek. Per merenda un pezzo di formaggio magro grande quanto una scatola di fiammiferi.: Una patata media bollita, insalata a volontà, un bicchiere i latte. Più tardi 1 biscotto integrale e un bicchiere di yogurt.: Una porzione di pasta con farina di spinaci, insalata di carote al limone e una fetta di pane integrale. Un tè verde poco prima di andare a letto.: Un cucchiaio di burro di arachidi, due fette di pane dietetico light. Quindi, mettete un cucchiaio di miele in un bicchiere di acqua tiepida e bevete dopo 5 o 6 minuti. Più tardi una mela.: Due cucchiai di risotto allo zafferano, pollo alla griglia, insalata in quantità. Per merenda 3 albicocche e una tazza di tè verde.: Cavolfiore con melanzane arrostite e carote, insalata a piacere, una tazza di tè verde. Più tardi una pera.: formaggio magro grande quanto una scatola di fiammiferi, un cucchiaio di miele, una fetta di pane con crusca di grano. Una frutta più in là.: Un piatto di fagiolini, insalata a volontà, un bicchiere di succo d'arancia. Nel pomeriggio due fette biscottate.: Due cucchiai di riso in bianco. Per secondo piatto una coscia di pollo cotta con salsa di soia e pomodoro e una fetta di pane dietetico. 1 kiwi più tardi.[next]I leoni farebbero bene a vivere lontano dai cibi ricchi di grassi e zuccheri. Il Sole governa il loro cuore che mal tollera qualsiasi tipo di colesterolo. Con questo cibo gourmet di prodotti gastronomici di qualità, anche voi potreste perdere 2 kg in tre giorni.: Un uovo, una fetta di pane integrale, un pomodoro.: Fettina di manzo arrostita, un peperone verde, insalata in abbondanza. Per merenda frutta di stagione.: Pollo alla griglia, funghi al forno e molta insalata. Più tardi una pesca.: formaggio light delle dimensioni di una scatola di fiammiferi, due fette di pane dietetico, un bicchiere di succo d'arancia, tè o caffè non zuccherati.: 8 polpette di carne, insalata abbondante condita con un limone. Per merenda 4 biscotti dietetici e un bicchiere di latte.: pesce alla griglia, insalata in quantità. Più tardi una porzione di frutta.: Una ciotola di latte, 3 cucchiai di farina d'avena, 1 bicchiere di succo d'arancia. Per merenda tè o caffè senza zucchero. Una frutta se vi va.: Due patate lesse (potete mettere un pizzico di sale), abbondante insalata e un bicchiere di succo di carota. Per merenda 2 fette biscottate.: Pesce magro alla griglia, carciofini sott'olio, molta insalata. Più tardi frutta e tè verde.Con questa dieta potrete perdere 2 kg in 3 giorni. Quindi, fate una pausa di 48 ore e poi ricominciate. Tisane e due litri d'acqua al giorno non devono mai mancare. 40 minuti di esercizi al dì sono indispensabili per la Vergine.: Due fette di pane integrale, 50 gr di formaggio light, un bicchiere di succo d'arancia. Un bicchiere di latte più tardi.: Una ciotola di zuppa di verdure, abbondante insalata verde. Una pesca per merenda più tardi.: Un piatto di verdure calde, abbondante insalata, una mela se vi va. Una tazza di tè prima di andare a letto.: Una porzione di macedonia, 4 biscotti dietetici.: Un piatto di pasta in bianco, una porzione di verdure condita con olio d'oliva, yogurt alla frutta dietetico.: Un piatto di verdura cotta, abbondante insalata, una mela.: Cinque olive, un pomodoro, un cetriolo. Due albicocche più tardi.: Tre o quattro cucchiai di farina di lenticchie verdi, abbondante insalata. Una porzione di frutta per merenda.: Un piatto di verdure cotte, abbondante insalata. Una mela più tardi.[next]Così come è facile aumentare di peso, altrettanto facilmente potrete perdere due chili in tre giorni. Non appena smettete di mangiare cibo spazzatura, la vostra dieta comincerà a funzionare. È assai difficile per voi della Bilancia, ma dovete stare lontano dai cibi dolci.: Mettete un cucchiaio di miele in 1 bicchiere d'acqua con alcune gocce di limone e bevete a stomaco vuoto. Quindi, 50 gr. di formaggio a pasta filata e una fetta di pane alla crusca. Tè o caffè non zuccherati pià avanti.: Un piatto abbondante di verdure cotte, una fetta di pane dietetico, uno yogurt. Per merenda un bicchiere con dentro una manciata di fragole.: Tre cucchiai riso in bianco, abbondante insalata verde. Una porzione di frutta più tardi.: Toast fatto con 2 fette di pane integrale e sottiletta di formaggio, tè senza zucchero. Una ciotola di yogurt dietetico con frutta più tardi.: Pasta con sugo di verdure, un peperone verde, una zucchina lessa. Molta insalata, 2 fette biscottate. Un bicchiere di latte per merenda.: Pesce alla griglia, insalata di carote o ravanelli. Più tardi una porzione di frutta.: Un bicchiere di latte caldo, una fetta di pane integrale. Uno yogurt dietetico alla frutta più avanti.: Pasta con sugo di verdure, molta insalata. Per merenda una porzione di frutta.: una porzione abbondante di verdura condita con olio d'oliva. Una frutta prima di dormire.Sebbene gli Scorpioni abbiano un corpo sano in giovane età, molti di voi presentano problemi di obesità man mano che invecchiate. In questo caso, gli elementi essenziali per mantenere sano il vostro corpo sono: biotina (vitamina H), fosforo, calcio e potassio. Con questa dieta si possono perdere 2 chili in 3 giorni.: Due bicchieri di acqua calda a stomaco vuoto. 2 fette di pane dietetico, 2 cucchiaini di marmellata, tè e caffè non zuccherati. Due biscotti dietetici e un bicchiere di latte più tardi.: Pollo alla griglia, broccoli bolliti, molta insalata. 1 pesca per merenda.: Un piatto di pasta di farina vegetale, molta insalata verde, frutta. Una tazza di tè verde prima di coricarvi.: Due bicchieri di acqua calda a stomaco vuoto. 2 fette di pane alla crusca, 50 gr. di formaggio light. Uno yogurt dietetico per merenda.: pesce alla griglia, broccoli bolliti da servire insieme a insalata verde in abbondanza. Nel pomeriggio un bicchiere di latte dietetico.: Verdure bollite (possono essere condite con spezie) e insalata in quantità. Una pesca più tardi.: Due bicchieri di acqua calda a stomaco vuoto. Una frutta e una fetta di pane integrale, tè o caffè non zuccherati. Più tardi, un bicchiere di latte scremato.: 4 polpette, abbondante insalata verde e pomodori. 2 porzioni di frutta nel pomeriggio.: Una porzione di fagiolini, abbondante insalata. Una fetta di anguria più tardi.[next]Il Sagittario dovrebbe evitare la carne rossa e preferire una dieta ricca di fibre per mantenere in equilibrio il suo apparato intestinale. Per voi vanno bene i piatti cotti a vapore ed è meglio se state lontano dai cibi grassi e/o zuccherati. Con questa dieta su duepuntotre.it, supportata da attività sportiva, riuscirete a perdere 2 kg in 3 giorni.: Due bicchieri di acqua tiepida con spremuta di limone a digiuno, frittata fatta con un solo uovo in padella senza olio, due fette di pane di crusca e un cucchiaino di miele, tè e caffè non zuccherati. Più tardi una carota.: carne alla griglia, una porzione abbondante di verdure accompagnate da due fette biscottate, 50 gr. di formaggio senza grassi. Frutta per merenda.: pollo bollito, molta insalata verde con mais. Una porzione di frutta.: Due bicchieri di acqua e limone a digiuno, 50 gr di formaggio italiano magro, un pomodoro, un cetriolo, tè o caffè senza zucchero.: Frittata fatta con un solo uovo sodo, insalata di pomodori, 1 fetta di pane dietetico. 1 mela dopo i pasti.: Una patata media cotta al forno senza olio, zucchine lesse, una pera.: Due bicchieri di acqua tiepida con limone a digiuno. Un panino fatto con pane di crusca al formaggio dietetico, un cetriolo, un pomodoro, tè e caffè senza zucchero.: Porzione di zuppa di verdure, pesce alla griglia, tanta insalata verde. 2 biscotti dietetici per merenda.: Pollo alla griglia, verdure bollite, 1 carota, una manciata di ciliegie. Una tazza di tè verde più tardi.Al Capricorno fa bene bere tanta acqua, poiché spesso ha qualche problema intestinale. Vi fanno bene i cibi ricchi di fibre e, giacché il vostro punto debole sono le ossa, avete bisogno di molto calcio, perciò il pesce non deve mai mancare nella vostra dieta. Qui potrete perdere 2 chili in tre giorni.: Un bicchiere di latte caldo, due fette biscottate, 50 gr. di formaggio magro. Quattro biscotti dietetici, tè o caffè non zuccherati più tardi.: Pesce alla griglia, verdure lesse o bollite, molta insalata verde, una fetta di pane di crusca. Due noci e un bicchiere di latte dietetico lontano dai pasti.: Due fette di formaggio italiano light, un pomodoro e un cetriolo, due fette di pane integrale, tè o caffè non zuccherati. Più tardi uno spuntino con frutta e un bicchiere di latte dietetico. Una tazza di tè verde per la notte.: Una porzione di farina d'avena in un bicchiere di latte, una frutta. Quattro biscotti dietetici, tè o caffè non zuccherati più tardi, non troppo vicino ai pasti.: Molta insalata verde con tonno, una fettina di pane, una pera. Spuntino più tardi con poco formaggio e una fetta di pane di crusca.: Verdure bollite miste a insalata verde, uno yogurt dietetico. Un veloce snack con una fetta di anguria e una tazza di tè verde prima di andare a letto.: Una fetta sottile di formaggio, una fetta di pane biscottato, un pomodoro, un cetriolo. Più tardi tè o caffè senza zucchero.: Pollo, abbondante insalata condita con olio extravergine di oliva italiano. Nel pomeriggio uno spuntino e un bucchiere di yogurt magro.: Crumble di verdure allo yogurt, coscia di pollo bollita. Più tardi un bicchiere di latte dietetico.[next]Gli acquari amano molto il buon cibo fatto in casa e questo a volte li porta a ingrassare un po'. Per voi sarebbe meglio adottare un gourmet a base di frutta e verdura necessari per il vostro organismo. Cavolo, lenticchie, pesce, insalata, carote, frutta secca e latte, dovrebbe essere il vostro alimento preferito.: Due bicchieri di acqua e limone a stomaco vuoto, 50 gr di formaggio dietetico, un panino alla crusca, un pomodoro, un peperone appuntito, un tè senza zucchero.: Un piatto abbondante di insalata verde con limone, due fetta di pane dietetico. Una fetta di anguria come spuntino più tardi.: un piatto di lenticchie light, abbondante insalata verde, due fette biscottate. Più tardi uno spuntino a base di kiwi e un bicchiere di tè verde prima di andare a letto.: Due bicchieri di acqua e limone a stomaco vuoto, snack con due fette biscottate e 50 gr. di formaggio leggero. Più tardi una frutta.: Pollo alla griglia, cavolo lesso condito con limone e olio d'oliva. Nel pomeriggio un piatto di frutta come spuntino.: Un piatto di spinaci magri, una fetta di pane dietetico, uno yogurt light. Più tardi uno spuntino con le mele. Una tazza di tè prima di andare a letto.: Un bicchiere di latte scremato, due fette biscottate dietetiche, un pezzetto di formaggio leggero. Una mela più tardi.: Un hot dog fatto con wurstel bollito e pane dietetico, una pera. Snack leggero più tardi e un caffè.: pesce alla griglia, spinaci bolliti, una manciata di fragole. Un bicchiere di tè verde.Una delle caratteristiche dei Pesci è che possono aumentare di peso molto facilmente. Questo succede perchè spesso mangiano così velocemente che il loro fisico ne risente e la pressione sanguigna si altera portando disturbi al cuore. Questa dieta vi permetterà di dimagrire in fretta.: Un cucchiaio di miele in un bicchiere di acqua calda con alcune gocce di succo di limone. Una fetta di pane di crusca, una fettina di formaggio italiano a pasta filata. Una frutta più in là.: Pollo alla griglia, insalata in quantità con limone. Nel pomeriggio uno snack alle prugne e tè non zuccherato.: Pesce alla griglia, abbondante insalata verde, una mela. Una tazza di tè verde prima di andare a letto.: Un cucchiaio di miele mescolato in un bicchiere di yogurt magro. Più tardi una porzione di frutta.: Frittata leggera fatta con un solo uovo, molta insalata verde. Nel pomeriggio uno spuntino con una manciata di ciliegie. Tè o caffè non zuccherati.: Carne bollita, abbondante insalata, una fetta di pane ai cereali e 5 fragole.: Un cucchiaio di miele in un bicchiere di latte, spuntino leggero a base di pane dietetico. Più tardi una una mela.: Pollo alla griglia, insalata mista abbondante al limone, una pera. Caffè senza zucchero.: Frittata senza grassi fatta con un uovo, insalata di carote grattugiate e una fetta di formaggio light, una mela. Una tazza di tè verde prima di dormire.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store