Concorsi I proverbi rumeni più belli Ecco i più bei proverbi e detti popolari rumeni con a fianco il loro significato. Abbiamo redatto un elenco di proverbi, modi di dire e saggezze, scritti in lingua rumena (o romena), con traduzione in italiano, che riflettono le tradizioni, gli usi, i costumi e la cultura del popolo della Romania.



I proverbi rumeni migliori (cele mai bune expresii românesti) dalla A alla Zeta:



A băga mâna în foc pentru cineva: Mettere la mano sul fuoco per qualcuno - Farsi garante per un amico o un parente di cui si ha piena fiducia;

A dat cu mucii în fasole: Hai fatto cadere la caccola dentro i fagioli - I rumeni dicono così a chi si trova nei guai, oppure ha commesso un grosso sbaglio;

A drege busuiocul: Raddrizzare il basilico - Salvare il salvabile;

A freca menta: Strofinare la menta - Antico detto rumeno per additare persone perditempo o fanno finta di lavorare, ma che in realtà non fanno nulla;

A pune carul înaintea boilor: Mettere il carro davanti ai buoi - Lavorare male. Fare le cose in modo errato;

A şti ca pe Tatăl nostru: Impara come il Padre Nostro - Conosci, studia, ripeti le cose a memoria, come si fa con la preghiera;

A vinde gogoşi: Vendere ciambelle - Mentire - Pittoresca espressione romena che definisce una persona che racconta bugie o inventa frottole;

Ajută-te singur și Domnul te va ajuta: Aiutati che Dio ti aiuta - Il Signore dice di aiutare te stesso che Egli ti aiuterà;

Apa trece, pietrele rămân: L'acqua scorre, le pietre rimangono - I cattivi soggetti si cacciano via, le brave persone restano;

Ascultă cu urechile, vezi cu ochii, si taci cu gura: Ascolta con le orecchie, vedi con gli occhi e chiudi la bocca - Prima di dire la tua opinione o fare delle critiche a qualcuno, ascolta, guarda, e dopo parla;

A-ţi lua inima în dinţi: Prendi il tuo cuore tra i denti - Così i romeni incoraggiano gli amici: sii coraggioso, supera le tue paure e vai avanti.



Bate fierul cât e cald: Batti il ferro finché è caldo - Agisci prima che sia troppo tardi;

Bine faci, bine găsești: Fai bene, ricevi bene - Nella loro infinita saggezza, i romeni sanno come ricevere il bene;

Boii bătrâni fac brazda dreaptă: I vecchi buoi fanno un solco diritto - L'esperienza fa la differenza.



Cine sapă groapa altuia, cade singur în ea: Chi scava la fossa per gli altri ci cade da solo - Chi vuole il male altrui, il suo è dietro l'angolo;

[next] Cine se aseamănă, se adună: Dio li fa e poi li accoppia - Chi si somiglia si piglia;

Cine se scoală de dimineață, departe ajunge: Chi si alza di buon mattino, lontano arriva - Il mattino ha l'oro in bocca;

Cine se scuză, se acuză: Chi chiede scusa, si accusa - Excusatio non petita, accusatio manifesta;

Cine stă în casă de sticlă, nu aruncă cu pietre: Chi vive in una casa di cristallo non dovrebbe lanciare pietre - Chi vive nel peccato non dovrebbe criticare i peccati degli altri;

Cum e turcul și pistolul: Tale maestro tale allievo - Come è il padre così è il figlio.



După război mulți viteji se arată: Dopo la guerra, compaiono molti eroi - Passato il pericolo, coloro che si erano messi da parte si fanno avanti esigendo crediti immeritati.



E ca pâinea lui Dumnezeu: È come il pane di Dio - È una brava persona.



Fă-te frate cu dracul până treci punte: Va a quel paese fratello, finché non attraverserai il ponte - Proverbio rumeno invocato come motivazione di fronte a un difficile compromesso;

Ferește-te de câinele mut și de omul tăcut: Attenti al cane stupido e all'uomo silenzioso - Non bisogna mai fidarsi delle apparenze.



Gaina batrâna face ciorba buna: Gallina vecchia fa buon brodo - L'età e l'esperienza rende saggi;

Greu la deal, cu boii mici: Arduo in collina con piccoli buoi - Non è facile fare un lavoro con attrezzi inadatti.



Haina nu îl face pe om: I vestiti non fanno l'uomo - L'abito non sempre fa il monaco.



I-a sărit muştarul: Servire la senape (o mostarda) - Espressione rumena che indica chi reagisce con stizza a un affronto o insulto o offesa;

Iarta dar nu uita: Perdona ma non dimenticare - Il popolo rumeno è buono ma non stupido;

Ironia înţeapă. Prostia înjunghie: L'ironia punge. La stupidità pugnala - Per i rumeni la stupidità è forse il male peggiore dell'umanità.



Jur acum pana nu iese soarele: Lo giuro finché non sorge il sole - È difficile nascondere la verità alla luce del Sole.



La Paştele Cailor: Alla Pasqua dei cavalli - Alle calende greche o quando gli asini volano. Insomma, qualcosa che non accadrà mai;

[next] Lăcomia pierde omenia: L'avidità perde l'umanità - Chi troppo vuole nulla stringe.



Mama proștilor este mereu gravida: La mamma degli sciocchi è sempre incinta - Siamo circondati da gente stupida;

Meseria e brățară de aur: Il lavoro è un bracciale d'oro - Avere un lavoro è come avere un tesoro.



Nevoia e mama nascocirilor: Il bisogno è la madre delle invenzioni - Mater artium necessitas;

Nimeni nu s-a născut invatat: Nessuno nasce imparato - La saggezza arriva col passare del tempo;

Nu e nici el ușă de biserică: Non vale quanto una cipolla congelata - Così in Romania viene indicata una persona di poco valore.



Ochii care nu se vad se uita: Quando gli occhi non vedono, si dimentica - Lontano dagli occhi, lontano dal cuore;

Orice minune nu ține decât trei zile: Ogni miracolo dura solo tre giorni - Anche noi del sito Web duepuntotre, siamo d'accordo sul fatto che le cose belle durano poco.



Pacatul intra râzând si iese plângând: Il peccato arriva ridendo e se ne va piangendo - È difficile staccarsi dai vizi e dagli ozi;

Peștele de la cap se-mpute: Il pesce puzza dalla testa - Un cattivo dirigente può avere un impatto negativo anche sui dipendenti;

Prostia și domnia se plătește: La stupidità si paga - Fare cose stupide porta ad avere guai;

Prostul nu e prost destul dacă nu e şi fudul: Lo sciocco, se non è vanitoso non è tanto stupido - I rumeni hanno molte qualità e tanti difetti, ma la cosa che detestano di più è la stupidità.



Rabdă inimă și taci: Sii paziente e stai zitto - ogni cosa a suo tempo;

Râde prostul de neghiob: Lo sciocco ride senza sapere perché - Se lo sapesse, non riderebbe.



Să faci din rahat bici: Fare una bella cacca - Presentare qualcosa di orribile e puzzolente come se fosse la cosa più meravigliosa e profumata del mondo;

Să stăm drept şi să judecăm drept: Alziamoci e giudichiamo bene;

Sângele apă nu se face: Il sangue non è acqua - È incredibile come i figli ereditino non solo l'aspetto fisico dal padre, ma anche i suoi gusti, i gesti, il carattere, ecc.;

Sătulul nu crede flămândului: Stomaco pieno non conosce la fame - Quasi mai il sazio crede al digiuno;

[next] Şezi strâmb şi grăieşte drept: Siediti storto e parla dritto.



Tăcerea e de aur, vorba de argint: Il silenzio è oro, la parola d'argento - A stare zitti si guadagna;

Te îmbeţi cu apă rece: Ti ubriachi con acqua fredda - Stai mentendo a te stesso - Ti stai prendendo in giro - Ti stai illudendo;

Tine_o tot asa si viata va fi cum iti place tie: Vai avanti così e tutto andrà come piace a te - Incitamento rumeno a dare sempre il massimo nella vita;

Trei lucruri nu știe omul: când se naște, când îl ia somnul și când moare: Tre cose l'uomo non sa: quando nasce, quando si addormenta e quando muore.



Un câine bătrân nu latră degeaba: Il cane vecchio non abbaia senza motivo - L'esperienza degli anziani fa sempre la differenza;

Un cuvânt binevoitor este ca o zi de primavara: Una buona parola è gradevole come un giorno di primavera - La dolcezza fa bene a chi la dà e chi la riceve;

Un nebun aruncă o piatră în apă şi zece înţelepţi nu pot s-o scoată: Un pazzo lancia una pietra in acqua e dieci saggi non riescono a tirarla fuori - Antica metafora rumena sempre attuale che riguarda soprattutto la classe politica;

Unde nu intră soarele pe fereastră, intră doctorul pe ușă: Nella casa dove il sole non entra dalla finestra, il dottore entra dalla porta;

Unde se cioplește, sar și așchii: Dove si scolpisce, volano le schegge - Non si può fare la frittata senza rompere le uova.



Vinde pielea ursului din pădure: Vendere la pelle dell'orso della foresta - Promettere qualcosa che non ancora si possiede;

Vorba dulce mult aduce: Il dolce parlare porta molto - Una buona parola fa bene;

Vorbești de lup și lupul la ușă: Parla del diavolo e lui apparirà - Lupus in fabula;

Vrabia mălai visează: Il passero del grano sogna.



Zace pe moarte și ar mânca de toate: Mettiamoci storti e giudichiamo dritto;

Ziua bună se cunoaște de dimineață: Il buon giorno si vede dal mattino - Quando la giornata inizia bene, molto probabilmente finirà altrettanto bene.

