Compatibilità tra Leone e Vergine in amore

. Premesso che dove c'è l'amore le stelle sono sempre propositive e mai negative, le affinità tra un uomo e una donna di segno mutevole-terreno come la Vergine con quello fisso-fuoco come il Leone, possono essere ben poche, poiché hanno gusti, idee e abitudini completamente differenti.possono sorgere non appena le loro nature antitetiche si scontrano. Il carattere impetuoso e appariscente del Leone può non essere molto gradito alla Vergine, poiché è un segno che mal sopporta le fantasie e la teatralità. D'altro canto, i tormenti e le apprensioni della Vergine possono causare non pochi mal di testa al Leone.è più esibizionista mentre la Vergine lavora nell'ombra, con discrezione, cura e precisione. Al Leone piace prendere il posto di comando nella coppia, quindi si sentirà amareggiato se la Vergine cercherà di avere il controllo di tutto, inoltre, l'intrepido e audace Leone può perdere la pazienza di fronte alle critiche della Vergine che, a sua volta, potrebbe sentirsi messa da parte dal successo sociale del partner., siamo di fronte a due segni zodiacali molto diversi tra loro, dove la modestia della sobria Vergine si scontra con la superbia dell'enfatico Leone. Di positivo c'è che alla Vergine piace il modo protettivo del Leone il quale ama la mente calma e rilassata dell'altra. Perciò, se uniscono i rispettivi obiettivi, sarà proprio attraverso queste differenze che potranno rendere il loro amore unico e indissolubile.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store