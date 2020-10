Compatibilità tra Leone e Scorpione in amore

, anche se c'è un'enorme attrazione tra loro. Stiamo parlando di due segni fissi, quindi assai coraggiosi e determinati, ma hanno ambedue personalità dominanti e spesso il desiderio di imporre la propria volontà si scontra inevitabilmente con quella del partner.sono come due primi attori sulla stessa scena, se riescono a mettersi in sintonia, la loro storia sarà un bellissimo film, altrimenti è guerra. Lo Scorpione difenderà a spada tratta i suoi spazi, perciò se il Leone cercherà di impartire ordini o di immischiarsi nei suoi ambiti personali, allora ci sarà un problema molto serio.. Molto dipenderà anche dai rispettivi ascendenti. C'è da dire, però, che se il Leone e lo Scorpione insistono a volersi amare, non ci sarà niente e nessuno che potrà dividerli. Essendo un uomo e una donna molto testardi, si ameranno nonostante le molteplici difficoltà.vogliono andare d'accordo dovranno tarpare le ali al loro ego e non lasciarsi trasportare da discussioni sciocche. Soprattutto, non deve mai mancare il rispetto per se stessi e per l'altro. A loro favore c'è il fatto che entrambi hanno un grande cuore, per cui il loro amore costruisce un ponte in modo da aggirare qualsiasi diversità.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store