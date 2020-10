MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Concorsi Compatibilità tra Leone e Sagittario in amore Sagittario e Leone formano una coppia fantastica perché si completano a vicenda. La compatibilità in amore tra Leone e Sagittario è su un livello ottimo. L'astrologia conferisce un'alta compatibilità a questa coppia, visto che sono due segni di fuoco, per cui comprendono istintivamente i bisogni più profondi dell'altra metà. Devono solo stare attenti al loro temperamento focoso, perché a volte parlano e agiscono senza pensare.



Il Leone è favorito dal Sole, il Sagittario è sorretto da Giove, tutti e due sono illuminati dall'entusiasmo, gioia e vitalità. La passione del Leone e quella del Sagittario è travolgente. In amore, quest'uomo e questa donna si fondono in una sola persona giacché entrambi capiscono istintivamente le necessità ognuno dell'altro.



Uno scoglio da superare è il fatto che il Leone può essere vanitoso e troppo esigente e questo effettivamente può creare un certo attrito tra loro, ma il Sagittario è allegro e pensa alle sue avventure, quindi può facilmente superare i lati negativi del suo partner e concentrarsi su quelli positivi. Al Leone non dispiacerà che il Sagittario porti nuove idee, avventure e viaggi.



Ambedue sono sinceri e rispettosi. Leone e Sagittario fanno parte di quegli innamorati che si prendono cura delle persone che amano, sono molto amorevoli e vogliono solo ricevere lo stesso affetto che danno. Il loro è un rapporto che promette una vita molto attiva e bei momenti insieme. Ecco perché, la loro storia può durare.



