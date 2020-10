Compatibilità tra Leone e Pesci in amore

. Affinché la loro relazione proceda alla grande, entrambi dovranno ricordare le cose che li hanno uniti all'origine. Il Leone dovrà compiacere il lato sentimentale dei Pesci i quali si atterranno al desiderio del leone o della leonessa, di essere il re o la regina della giungla.abbiamo un segno di qualità fissa con elemento fuoco come il Leone e un altro mutevole d'acqua come i Pesci, ciò significa che la loro relazione si basa principalmente sulla creatività, fantasia ed emozione. Al Leone piace sentirsi importante e questo si accorda perfettamente con la predisposizione romantica del Pesci, che sa come far sentire al centro dell'attenzione la persona amata.è governato dal Sole che gli trasmette coraggio, entusiasmo e sicurezza. I Pesci sono l'esatto contrario, poiché Nettuno dona loro una ricca immaginazione che spesso si tramuta in illusione, allontanandoli dalla realtà, rendendo contraddittori i loro sentimenti. Infatti, se noi guardiamo il simbolo astrologico, vediamo due pesci che nuotano uno contro l'altro.spiega perché i Pesci apprezzano molto gli uomini e le donne che sanno prendere decisioni, anche scomode, al posto loro e, quindi, l'ambizione del Leone di avere il controllo della coppia può essere abbondantemente soddisfatta. Inoltre, dal momento che il Leone è un segno estremamente leale e sincero, sarà felice di fidarsi di un uomo o una donna sensibile come i Pesci.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store