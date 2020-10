Compatibilità tra Leone e Bilancia in amore

, poiché sono due segni che insieme stanno molto bene e formano una coppia assai equilibrata. Una vera miscela gustosa e raffinata. Bisogna però che la Bilancia controlli il suo modo maniacale di manipolare la relazione, altrimenti la convivenza può finire per creare un inferno.è il segno più elegante nello zodiaco, poiché governata da Venere, il pianeta dell'amore e del piacere, che le dà fascino ed eleganza, mentre il Leone è governato dal Sole, che lo rende brillante e senza paura. C'è una meravigliosa affinità per questa coppia che può raggiungere un legame duraturo. La Bilancia sogna, il Leone esegue.sono in grado di imparare l'uno dall'altra. Il Leone potrà prendere tutte le decisioni che desidera senza che il suo partner crei dei problemi. D'altro canto, la natura equilibrata della Bilancia ammorbidisce le esplosioni del Leone. Ambedue i segni sono molto socievoli, ma la Bilancia lo è di più., non sempre sono rose e fiori tra questi due innamorati, poiché ci sono alcuni aspetti della loro personalità di cui dovranno prendersi cura. Il tallone di Achille del Leone sono le lusinghe, quello della Bilancia sono i regali. Inoltre, la Bilancia è portatata a flirtare con altri segni e questo il Leone non è in grado di sopportarlo.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store