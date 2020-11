Compatibilità tra Cancro e Sagittario in amore

. Qui abbiamo un segno cardinale d'acqua come il Cancro che si unisce all'energia della fiamma mutevole di un segno di fuoco come il Sagittario. Quando l'acqua e il fuoco si uniscono, il risultato può trasformare la vita. Se uno prende il sopravvento, l'altro svanisce., anche se c'è sicuramente una forte attrazione istantanea che può portare ad avere una relazione piena di alti e bassi. In pratica, può succedere che il Cancro si innamori a prima vista del carattere forte e deciso del Sagittario, per poi capire che non ha la sua stessa sensibilità, per cui a volte potrebbe sentirsi ferito dalle sue parole., il Cancro farà bene a smettere di piangere su tutto e imparare a prendere le cose nel modo più costruttivo e meno negativo, dimostrando di essere una persona coerente, in modo che il Sagittario sappia cosa aspettarsi dalla controparte. D'altra parte, quando il Sagittario si rende conto che i suoi continui rimproveri stanno stancando il suo partner, potrebbe essere troppo tardi per salvare la relazione., è molto importante che gli uomini e le donne Cancro imparino a essere meno permalosi alle critiche e comincino a prendere le parole del partner in modo più costruttivo e che le donne e gli uomini Sagittario imparino a essere più diplomatici.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store