Compatibilità tra Cancro e Pesci in amore

. Quando parliamo di relazioni affettive, non esiste in tutto lo zodiaco una combinazione migliore. Tra questi due segni ci sarà sempre una spontanea e generosa disposizione nel mostrare affetto e cercare di capirsi reciprocamente. Un sentimento sincero che aumenta nel corso degli anni.hanno lo stesso elemento naturale che è l'acqua, perciò, quando quest'uomo e questa donna si incontrano, si fondono l'un l'altro come due ruscelli che convergono e diventano un tutt'uno. In poche parole, questi due innamorati sono emotivamente, psichicamente, spiritualmente e intimamente sulla stessa lunghezza d'onda., l'intimità tra Pesci e Cancro è meravigliosa, poiché provano una forte attrazione reciproca, visto che si capiscono istintivamente, per cui comprendono i bisogni dell'altro e fanno tutto il possibile per soddisfarli. Per questo motivo vivranno da subito una bellissima storia d'amore molto dolce, tenera e romantica.di tale affinità è che tutti e due possono cambiare facilmente idea e direzione. Il Cancro è un segno dall'umore variabile e talvolta può serbare rancore. Anche i Pesci possono avere degli sbalzi d'umore, ma a differenza del loro lunatico partner, sanno perdonare e dimenticano più facilmente, e questo è molto positivo per la loro relazione.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store