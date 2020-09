I segni zodiacali più scaltri e quelli ingenui

avete incontrato nella vostra vita persone che hanno avuto difficoltà a rispondere a determinate domande, altre invece, hanno risposto prima ancora di finire la frase. Questo succede perché ognuno dei segni zodiacali ha una differente velocità di elaborare le informazioni, per cui prima di reagire alcuni impiegano più o meno tempo di altri.non è associato al QI (), ma al fatto che ci sono persone che muovono i loro pensieri più velocemente di altre. Qui sotto c'è una breve classifica di segni che hanno una maggiore velocità di pensiero e quelli più lenti, al punto che a volte questi ultimi fanno la figura degli stupidi.: Qualunque sia l'età di un Acquario, sarà sempre caratterizzato da un'ampia apertura mentale. Inoltre, è in segno che si distingue per la sua grande conoscenza e la sete continua d'imparare cose nuove. Chi ha la fortuna di avere una conversazione con un Acquario, rimarrà stupito dalla velocità con cui riesce ad apprendere le cose.: Una delle caratteristiche principali della Vergine si basa sulla sua ampia analisi delle probabilità. In pochi secondi, i nati in questo segno studiano anche la più piccola possibilità di pro e contro. Sono molto bravi a risolvere velocemente qualsiasi tipo di problema.: I nativi dei Gemelli riescono sempre a stupire le persone intorno a loro. La dualità è la caratteristica di questo segno zodiacale, che rende a queste persone una maggiore astuzia e scaltrezza. Grazie alla loro capacità analitica riescono a vedere immediatamente cosa c'è dietro a due punti di vista contrapposti.: L'oroscopo indica i nativi dei Pesci come i più distratti di tutto lo zodiaco. Molto spesso, le persone nate sotto questo segno zodiacale si perdono nei loro pensieri rimanendo prigionieri del mondo fantastico che hanno in testa, e prima di riprendersi quando vengono sollecitati, possono passare anche diversi minuti.: Non è raro vedere un nativo della Bilancia mentre fissa lo sguardo nel vuoto completamente scollegato dalla realtà. Questo succede perché spesso i bilancini sognano un mondo diverso in cui c'è equilibrio per tutti, dove regna la giustizia, senza disuguaglianze di nessun genere.: Ci sono persone che si muovono lentamente poiché hanno difficoltà a svolgere attività che richiedono una certa rapidità. Una di queste persone è certamente il Toro il quale è considerato uno dei segni più sedentari dello zodiaco. I tori hanno anche un lato credulone che ha a che fare con ciò che sperano di ottenere.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store