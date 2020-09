che identifichi i segni zodiacali più passionali? Posso scoprire se il mio ragazzo o la mia ragazza ha un animo ardente e romantico o freddo e distaccato? Quale può essere il carattere di una persona riguardo alla passionalità? Sono le domande che spesso i miei lettori mi fanno., l'astrologia può dare una risposta a questi interrogativi. Attraverso le caratteristiche dei segni zodiacali, possiamo scoprire se la persona di cui siamo innamorati ha un carattere emotivo, impulsivo o addirittura esaltato, oppure è freddo, indifferente e disinteressato al punto da rovinare la relazione di coppia fino a causare la rottura della stessa.da considerare è l'elemento a cui appartiene il nostro segno zodiacale poiché è decisivo nel definire alcuni tratti della nostra personalità amorosa. Come in altri ambiti della vita, il nostro elemento naturale influisce fortemente sulla vita di coppia e indica quali sono i segni che hanno un carattere passionale più marcato rispetto ad altri.. Ad essi appartengono la triade formata da Ariete, Leone e Sagittario.Questi segni sono i più passionali dello zodiaco. Non sono mai sazi d'amore. A loro piace la spontaneità e non hanno pregiudizi. Nell'intimità amano fare cose estreme, al di fuori dal tradizionale. Vivono la passione con grande intensità e a volte correndo persino dei rischi. Adorano il contatto fisico, sono molto energici e spesso tendono ad avere un atteggiamento abbastanza prepotente e autoritario.. A guidare è lo Scorpione, a seguire, in ordine astrale, Cancro e Pesci.Le persone appartenenti ai segni d'acqua amano gli intrighi e sono dei veri maestri quando si tratta di mettere in atto giochi d'amore e di conquista. Ci troviamo di fronte a persone che sanno come trasformare le fantasie in realtà. Sono attraenti, passionali e assai gelosi. Sul piano amoroso sono molto intensi e capricciosi, sempre disponibili a provare nuove esperienze, rendono ogni rapporto unico e speciale., tutti e tre in ex aequo appassionanti, e sono, Toro, Vergine e Capricorno.Gli uomini e le donne appartenenti ai segni di terra sono noti per essere molto affettuosi, sinceri e sempre attenti e comprensivi con le loro metà. Si tratta di persone che dedicano molta attenzione al rapporto d'amore. Non vanno di fretta e si prendono tutto il tempo necessario per accontentare il loro partner prima di loro stessi. Tra i loro bisogni prioritari c'è la diversità, l'inaspettato, il sogno e la creatività., con l'Acquario in testa, seguito da Bilancia e Gemelli.I segni d'aria sanno come farti innamorare meglio di chiunque altro, su questo non ci piove. All'inizio sfoderano tutte le loro armi di seduzione possibili. Ti raccontano le loro epiche gesta in modo da sbalordirti. Il fatto è che il più delle volte la loro passionalità si limita alla mera conquista. Una volta ottenuto ciò che volevano da te, ecco che diminuisce il loro ardore fino a trascurarti del tutto, quasi dimenticando di avere una relazione con te.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store