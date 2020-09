I segni zodiacali più intelligenti

è una componente molto importante negli esseri umani e ogni segno dello zodiaco canalizza le proprie capacità intellettive in modo differente determinando la propria personalità e il proprio atteggiamento nei confronti della vita. Quindi, questo non significa che se sei nato in Primavera o in Autunno, sei più o meno intelligente, ma che hai caratteristiche diverse che ti rendono speciale a modo tuo., ogni segno ha un particolare tratto d'intelligenza che lo rende unico. Tuttavia, questo non significa che il giorno e mese in cui nasciamo ci dà un quoziente intellettivo più alto di un altro, perché non è così. La verità è che ognuno presenta un proprio QI a seconda dei quattro elementi naturali (acqua, aria, fuoco e terra), da cui ha avuto origine., Cancro, Scorpione e Pesci, hanno il più alto valore d'intelligenza emotiva. Riescono a riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri. Sono persone consapevoli, che hanno la capacità di percepire e comprendere il mondo che li circonda., Gemelli, Bilancia e Acquario, hanno il più alto valore d'intelligenza verbale. L'intelligenza di questi segni si basa sulla capacità di risolvere i problemi quotidiani attraverso il ragionamento brillante, il pensiero profondo e la capacità di comprendere le situazioni., Ariete Leone e Sagittario, hanno il più alto valore d'intelligenza intuitiva. Stiamo parlando delle persone più astute, istintive e spontanee dello zodiaco e questo fa sì che di solito non si tirino indietro quando c'è da correre rischi e assumere posizioni da leader., Toro, Vergine e Capricorno, hanno il più alto valore d'intelligenza pratica. Le persone nate sotto i segni di terra riescono a districarsi nelle situazioni più complicate. Sono metodici, ingegnosi ed efficienti e studiano tutte le possibilità prima di incamminarsi.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store