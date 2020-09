Compatibilità tra Vergine e Capricorno in amore

. Questo grazie alla combinazione di due segni molto simili aventi lo stesso elemento terra che fornisce una solida base per la loro relazione. Si tratta di un ottimo connubio capace di creare una convivenza concreta e confortevole e la prospettiva di formare una famiglia prospera.è un segno mutevole dello zodiaco, il Capricorno ha qualità cardinali. Il Capricorno ha Saturno come pianeta governatore, che rende le sue convinzioni sulle relazioni d'amore profondamente radicate, così come pure la Vergine che ha Mercurio come fonte d'ispirazione. Entrambi hanno una loro idea su come comportarsi per compiacere il proprio partner., la loro compatibilità è molto buona, perché hanno in comune diverse affinità armoniche. Infatti, la relazione d'amore tra questi due segni si avvale di reciproca collaborazione. Sia l'uno che l'altra mostrano molto rispetto per la propria metà, inoltre hanno tutti e due uno sviluppato senso di responsabilità nonché un criterio economico assai simile, perciò realizzeranno ciò che si propongono.potrebbe dire che questi due formano una coppia noiosa, tutto lavoro e niente giochi. Secondo me, invece, Vergine e Capricorno sono due persone che insieme stanno molto bene ed hanno buone possibilità di andare d'accordo poiché uno comprende perfettamente l'individualità dell'altro e, giacché non sono invidiosi, ognuno festeggerà i successi del proprio partner come fossero suoi.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store