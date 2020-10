Compatibilità tra Leone e Acquario in amore

. Questi due segni zodiacali hanno buone possibilità d'innamorarsi e di creare una relazione felice e duratura. Sarà una fiamma difficile da spegnere. Come per tutti gli opposti stanno così bene insieme che la loro attrazione può raggiungere livelli molto alti.appartengono a due elementi diversi, ma che tendono ad attrarsi. L'Acquario è un segno d'aria, ed è intelligente, fantasioso e idealista; il Leone è un segno di fuoco, ed è sincero, spontaneo ed emotivo. Ambedue sono convinti di avere ragione, perciò è essenziale che raggiungano un accordo evitando di ferirsi a vicenda.è pieno di speranza, poiché entrambi hanno un carattere positivo e vedono il domani con ottimismo. L'uomo o la donna Leone si sente speciale ogni momento che condivide con il suo innamorato o innamorata dell'Acquario, che a sua volta ha bisogno di un partner con una personalità forte come quella del Leone.da superare riguarda i problemi che potrebbero sorgere a causa della natura possessiva del Leone, che è tentato a voler controllare il proprio partner. Cosa che l'Acquario non tollera giacché non accetta limitazioni. Per evitare che ciò possa accadere, è molto importante sistemare le cose prima ancora di iniziare la relazione.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store