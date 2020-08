I segni zodiacali più buoni

Acquario: L'Acquario è considerato uno dei segni più buoni, cordiali e benevoli di tutto lo zodiaco. Coloro che appartengono a questo segno sono sempre positivi e rispettosi, per questo motivo difficilmente alzano la voce con le persone che amano. Vergine: Le persone nate nel segno della Vergine hanno molto rispetto per gli altri, sono assai gentili ed empatizzano con tutti. Hanno una grande nobiltà di cuore e la loro amicizia è sempre sincera. Di loro ci si può fidare. Mai ferirebbero o tradirebbero coloro che amano. Pesci: La missione dei Pesci sulla Terra è rendere felice il prossimo. La loro bontà non ha limiti ed entrano facilmente in empatia con gli altri. Sono probabilmente i migliori amici a cui confessare i nostri segreti, li difenderanno e li proteggeranno con le unghie e con i denti.

, il carattere e il temperamento di ogni uomo o donna sulla Terra si differiscono a seconda del segno zodiacale a cui appartengono. Per alcuni, la bontà, l'amore e la comprensione sono molto importanti, per altri, invece, sono valori poco apprezzabili o per lo meno troppo impegnativi, per cui a volte preferiscono ricorrere all'egoismo e alla superbia.sei alla ricerca di un partner buono, dolce, cordiale e indulgente, allora qui sei nel posto giusto, perché l'astrologo Jennaro ti darà gli strumenti necessari per capire quale può essere il tuo partner ideale. Di seguito sono indicati il primo, secondo e terzo posto dei segni più buoni dello zodiaco:: l'Ariete ha molti difetti e altrettante qualità. Una delle caratteristiche più salienti è la nobiltà d'animo. Gli arietini hanno un buon cuore, ma a volte riescono a ferire l'altrui sensibilità, anche se non lo fanno con cattive intenzioni.: Il Toro è un segno iperprotettivo, perciò cercherà sempre di prendersi cura delle persone che ama. Il fatto è che i tori sono molto testardi e quando vogliono qualcosa non badano a nulla, compreso mettere in difficoltà gli altri.: Questo segno è conosciuto per avere la doppia personalità. Per i Gemelli le cose sono mai bianche o nere, quindi non stupisce il loro passaggio repentino dalla bontà alla cattiveria. Questo li colloca tra i segni meno buoni.: Gli appartenenti a questo segno sono di solito delle persone miti e riescono a mettersi nei panni degli altri. Ciò che li pone tra i segni meno buoni è che quando si sentono minacciati, sanno come far male e lo fanno.: La caratteristica principale dei leoni è la loro personalità autoritaria, per cui è meglio non contraddirli. Quando gli altri non fanno ciò che vogliono loro, si trasformano. Da buoni e generosi quali sono, diventano egoisti.: I nativi della Bilancia hanno una personalità dolce e pacifica. A volte, però, capita che qualcuno si approfitti della loro bontà, e allora succede che si allontanano, divenendo freddi e guardinghi.: Se c'è un segno buono, questi è innegabilmente lo Scorpione. Purtroppo, le persone nate sotto questo segno hanno qualcosa di oscuro nascosto da qualche parte dentro di loro che alla prima occasione esce fuori.: Il Sagittario ha un carattere molto luminoso ed è capace di fare qualunque cosa pur di vedere il sorriso sul volto della gente intorno a lui o lei. Essendo un segno di fuoco, si irrita facilmente, ma non sarà mai prepotente.: I capricorni sono esageratamente orgogliosi e spesso fraintendono le discussioni facendo di ogni piccola controversia un grosso problema. La loro bontà viene meno quando qualcosa non gli piace.