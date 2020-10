Compatibilità tra Vergine e Scorpione in amore

. Sebbene a prima vista possano sembrare completamente diversi tra loro, in realtà questi due segni hanno molto in comune. La terra della Vergine ha bisogno di umidità per fiorire, così come i flussi d'acqua dello Scorpione acquistano potenza se scorrono su un suolo fertile.sono due segni zodiacali che possono completarsi a vicenda in modo assai vantaggioso poiché dalla loro fusione può nascere qualcosa di qualitativamente nuovo e migliore. Sono persone che per gioire hanno bisogno di sentire il supporto e la comprensione del proprio partner. Quando uno vacilla, l'altro lo sostiene.di due segni che sono generalmente molto fedeli non solo al loro partner, ma anche ai propri principi, il che genera molta tranquillità tra di loro nonostante il fatto che ambedue siano un po' diffidenti. L'impulsività che Plutone trasmette allo Scorpione può essere tenuta sotto controllo dal buon senso che Mercurio infonde alla Vergine.fa sì che una coppia formata da un uomo e una donna rispettivamente nati nei segni di Vergine e Scorpione, o viceversa, stiano molto bene insieme grazie al fatto che sono guidati dallo stesso desiderio in amore. Infatti, entrambi hanno la capacità di capirsi e amarsi con passione e nello stesso tempo con buonsenso e collaborazione. Affinché la relazione funzioni, dovranno controllare la loro tendenza a chiedere troppo.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store