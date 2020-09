Compatibilità tra Vergine e Sagittario in amore

nonostante le affinità tra questi due segni dello zodiaco non siano molte, poiché ci sono parecchie differenze tra loro. La Vergine si concentra sui minimi dettagli, mentre il Sagittario è più superficiale, ma se si adattano l'uno con l'altra saranno in grado di raggiungere il successo nella loro relazione.è un segno mutevole di Terra. È un perfezionista e sempre attento ai più piccoli particolari. Il suo pianeta governatore è Mercurio, che gli rende una visione dettagliata della vita. Il Sagittario è un segno mutevole di Fuoco. È ottimista, un po' spavaldo e ha un'anima libera da avventuriero. Il suo pianeta è Giove, che gli dona una natura allegra e positiva.la natura di questi due segni sia molto diversa, la loro qualità mutevole può fare in modo che si adattino magnificamente. Il Sagittario imparerà ad essere più pratico e realista e la Vergine dovrà rispettare le eccentricità e l'entusiasmo a volte eccessivo del suo partner il quale non sopporta le critiche. Ecco perché la tolleranza di entrambi è assai importante ai fini del buon esito della relazione., Vergine e Sagittario è una combinazione di segni abbastanza complicata. Non è molto compatibile, ma c'è qualche possibilità che, quando le frecce di Cupido colpiscono entrambi i cuori, questo rapporto d'amore possa andare avanti abbastanza bene. In che modo? Semplice. Apportando nella relazione ognuno tutto ciò che l'altro non ha.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store