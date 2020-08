Compatibilità tra Vergine e Acquario in amore

. Le differenze sono molte, ma ambedue possono trovare un certo piacere nella convivenza nonostante la loro diversità. La Vergine si lascerà trasportare dalla mente aperta e avventurosa dell'Acquario il quale ricambierà cercando di comportarsi in modo più ordinato e metodico possibile.il nativo della Vergine rimane affascinato dall'Acquario di cui ammira la libertà di esprimersi, l'acutezza mentale e la raffinatezza. Da parte sua l'Acquario è più che soddisfatto dalla discrezione e dalla profonda riservatezza della Vergine. Entrambi sanno come usare le rispettive qualità per affrontare le difficoltà che comportano la vita di coppia.la Vergine tende a criticare e a controllare ogni movimento che fa il proprio partner, questo può essere motivo di distanza per qualunque altro segno, ma non per l'Acquario, poiché il suo carattere originale e audace prevale sui tabù della Vergine, conquistandola e arrivando persino a completarsi con lui o lei in modo magico. È come se la loro chimica si fondesse in modo inarrestabile., Acquario e Vergine stanno abbastanza bene insieme, poiché il senso di responsabilità di quest'ultimo combinato con l'ottimismo del primo saranno sufficienti per risolvere la maggior parte dei loro problemi. L'Acquario porterà gioia e originalità nella vita di coppia, mentre la Vergine lo terrà con i piedi piantati a terra impedendogli di allontanarsi troppo dalla realtà.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store