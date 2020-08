Compatibilità tra Scorpione e Sagittario in amore

poiché la determinazione e la dedizione dello Scorpione uniti all'ottimismo e l'altruismo del Sagittario, saranno requisiti sufficienti per superare le difficoltà implicite nella vita di coppia. Affinché questa la relazione funzioni, il Sagittario dovrà gestire meglio i suoi bisogni, mentre lo Scorpione dovrà essere meno aggressivo nei confronti del partner.del tutto diversi tra loro possono raggiungere la piena felicità. Il Sagittario è un segno mutevole di fuoco governato da Giove, lo Scorpione è un segno fisso d'acqua governato da Plutone. Le esigenze che questi due pianeti trasmettono ai loro rispettivi protetti, differiscono in modo notevole, ma possono imparare a capirsi e sostenersi a vicenda sviluppando nel tempo un'intimità e una fiducia molto profonde.arrivano al punto in cui devono decidere su cose importanti, di solito è il Sagittario ad avere dei dubbi pensando se sia il caso di sacrificare la sua libertà. Ma lo Scorpione saprà come convincere il suo partner dei benefici della vita in comune. Il risultato sarà che l'uomo o la donna del Sagittario si lascerà prendere dalla rete lanciata dal maschio o la femmina dello Scorpione il quale ha la capacità di raggiungere quasi sempre ciò che si prefigge., Sagittario e Scorpione si completano splendidamente a vicenda, per cui potranno gioire di una relazione carica di energia positiva e piena di momenti molto felici. Di solito è lo Scorpione a fare in modo che la relazione abbia un lungo termine. E se il Sagittario vede che avrà molto da guadagnare, allora questi due potranno creare un'unione che supererà brillantemente la barriera del tempo.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store