Compatibilità tra Scorpione e Capricorno in amore

. Questo perché l'acqua dello Scorpione e la terra del Capricorno si combinano in modo naturale, dando origine a un giardino molto fertile in cui se coltivato con amore non smetterà di dare buoni frutti. D'altronde, la personalità pratica del Capricorno darà impulso allo Scorpione che utilizzerà la sua creatività in modo costruttivo.è molto riservato al punto da sembrare freddo e distante, ma la realtà è che ha bisogno di un partner con un temperamento seducente e sfrontato in grado di abbattere le sue difese. E chi meglio di un seduttore appassionato come Scorpione, può svolgere perfettamente questo incarico? D'altronde, il Capricorno non s'innamora facilmente, ma quando lo fa, ama con tutto il cuore e si lancia nella relazione a occhi chiusi., si sentirà tranquillo accanto al Capricorno che sarà il suo punto di riferimento nella vita. Ma non sempre saranno rose e fiori, poiché questo figlio di Plutone ha una profonda avversione per le norme e i regolamenti, per cui gli è difficile vivere secondo una serie di regole che non ha scelto. E quando le cose diventano troppo monotone, si sente limitato e infelice., entrambi i segni devono fare molta attenzione a non abbandonarsi al loro naturale atteggiamento possessivo, geloso e vendicativo. Per evitare complicazioni disastrose, sarà meglio chiarire sin dall'inizio le regole del buon vivere insieme. Entrambi sono dei lupi solitari, quindi dovranno rispettare lo spazio del proprio partner senza creare ulteriori problemi.