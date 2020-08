Compatibilità tra Scorpione e Acquario in amore

, dato che ognuno ha una visione molto personale di cosa sia la vita. Questo significa che non c'è in sostanza alcuna affinità tra questi due segni zodiacali e che una relazione di tipo affettivo tra loro sarebbe alquanto complicata, soprattutto quando si tratta di risolvere alcuni aspetti della vita di coppia, poiché le loro differenze creano conflitti piuttosto che sostenersi a vicenda., Scorpione e Acquario sembrano avere più differenze che punti in comune. Qui abbiamo un segno fisso d'acqua come lo Scorpione che si unisce a un segno altrettanto fisso d'aria dell'Acquario. Ora, è vero che aria e acqua sono due energie compatibili, ma non quando si hanno per governatori degli dei come Plutone e Urano, il primo residente giù all'inferno, il secondo su nel cielo luminoso dell'idealismo., sappiamo tutti che a volte i due opposti si attraggono. Infatti, entrambi sono predisposti alla cotta. Tanto lo Scorpione quanto l'Acquario sono segni fissi e questo può portare a un'iniziale attrazione. Lo Scorpione vede una persona incredibile, interessante e affascinante nell'Acquario il quale non resiste al fascino seduttivo e alla grande forza di carattere dell'altro, rimanendo entrambi stupiti e sedotti allo stesso tempo.affinché quest'unione non dia loro più dispiaceri che gioie, dovranno sforzarsi di apprezzare le reciproche virtù e vedere le loro differenze come un valore di accrescimento. Lo Scorpione non dovrà dare segni di gelosia o di controllo sull'Acquario che altrimenti scapperà. Insomma, sembra che il modo migliore affinché questa relazione possa dare buoni frutti è che ciascuno si mantenga a distanza dall'altro.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store