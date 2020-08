Compatibilità tra Sagittario e Sagittario in amore

, poiché formano un duo avvero formidabile. Secondo i parametri della nuova astrologia, questa sembra essere una combinazione perfetta, visto che hanno interessi molto simili e si amano intensamente e appassionatamente ma, soprattutto, nulla impedisce loro di esigere e offrire reciprocamente un po' di spazio e una certa libertà., qui abbiamo la prova che anche due segni uguali possono stare insieme in modo ottimale. Entrambi protetti da Giove, di natura mutevole, sono due segni di fuoco pieni di vita e desiderosi di scoprire tutto ciò che c'è da sapere. Rispetto e indipendenza sono due valori fondamentali per il Sagittario, per cui mal si adatterebbe a nativi di segni dominanti che cercherebbero di cambiare il suo modo di essere.che i poli opposti di una calamita si attraggono, perciò, come regola generale, l'unione di due persone uguali non sempre dà buoni risultati. Tuttavia, la qualità mutevole conferisce loro una doppia personalità che li rende duali e unici. Ecco perché per quanto due Sagittari siano simili, ciò non significa che smettano di essere persone diverse, con pensieri separati, cioè, che possano sviluppare comportamenti antitetici.porta all'unione di due anime interessanti a cui non manca quel tocco di mistero e avventura che rende il loro rapporto originale e fantasioso. Si divertiranno come due eterni adolescenti e non avranno timore di aprire i loro cuori e gettarsi l'uno nelle braccia dell'altro. La comprensione è tale che il loro amore può durare per sempre. La vita sarà un'avventura costante per loro e avranno le valigie sempre pronte per viaggiare e girare il mondo.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store