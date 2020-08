Compatibilità tra Sagittario e Capricorno in amore

. Il Sagittario, quale segno zodiacale Mutevole di Fuoco, è sempre in cerca di nuove avventure ed è un po' difficile tenerlo legato. Il Capricorno è un segno Cardinale di Terra, per cui si aspetta fedeltà e correttezza dal proprio partner e non certamente qualcuno che alla prima occasione si mette a saltare da un fiore all'altro.. Il Sagittario è governato da Giove che gli conferisce un carattere ottimistico e comunicativo, il che è in pieno contrasto con la natura conservatrice e riservata che Saturno accorda al suo protetto Capricorno. Il Sagittario potrebbe accusare il Capricorno di essere un pessimista musone e guastafeste, mentre questi considera l'altro poco realista e inaffidabile.che quest'uomo e questa donna non percepiscono l'amore allo stesso modo. Il Sagittario è molto più caloroso e vivace, mentre il Capricorno tende a mostrare il suo affetto in modo più serio e pacato, inoltre non riesce a capire come il suo partner possa rimanere impassibile quando intorno a lui si verificano così tanti problemi. Ma, nonostante presentino un alto potenziale conflittuale, la possibilità che quest'unione possa superare gli ostacoli e rimanere unita non può essere del tutto esclusa., sebbene il Sagittario non abbia molto in comune con il Capricorno, la loro può essere una combinazione ragionevolmente discreta. I due dovranno imparare ad apprezzare le loro differenze prima di decidere per una convivenza, ma una volta fatto questo la loro può essere una coppia di successo. Come al solito, la verità è da qualche parte nel mezzo, anche se può essere difficile da vedere per entrambi.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store