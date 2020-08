Compatibilità tra Scorpione e Scorpione in amore

. La loro storia può rassomigliare a un romanzo nella cui trama non mancano tormenti, melodrammi e un desiderio sfrenato che può portare entrambi a fare delle cose un po' folli. Insomma, una convivenza in cui non mancheranno colpi di scena, con rotture irruenti seguite da ardenti riconciliazioni.appartengono allo stesso segno d'acqua, di qualità fissa, legati da un'intensa passione. In campo sentimentale condivideranno la profondità emotiva che li caratterizza. Si sentiranno a proprio agio l'uno accanto all'altro e comunicheranno semplicemente attraverso sguardi e silenzi. Certo, possiedono anche gli stessi difetti, tra cui spiccano gelosia, possessività, arroganza e soprattutto l'ambizione di dominare il partner., ciascuno è consapevole del potere dell'altro, per cui ognuno sarà felice di aver finalmente trovato qualcuno che lo capisce davvero. Sin dai primi sguardi tra loro, l'uomo e la donna Scorpione comprendono di poter stare bene insieme. Il loro senso di percepirsi a vicenda li avvicina ed entrambi rimangono affascinati l'uno dall'altro. Molto probabilmente non avranno alcuna difficoltà a esprimere i loro pensieri, soprattutto perché le loro aspirazioni personali possono coesistere., questa relazione non sarà tra le più tranquille. Conflitti e dissidi saranno molto frequenti. Ci saranno discussioni furibonde, anche in pubblico. Tuttavia, potranno facilmente riconciliarsi la sera, nell'intimità. Questo permetterà loro di regolare le tensioni. L'amore li avvicinerà nuovamente dopo ogni discussione e li aiuterà a mantenere una certa complicità. Dopo ogni scontro, insieme raggiungeranno la completa felicità.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store