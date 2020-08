Compatibilità tra Bilancia e Scorpione in amore

. Sono due personalità opposte che provano una forte attrazione l'uno per l'altra, ma niente di più. Mentre lo Scorpione ha un carattere indipendente, astuto e calcolatore, la Bilancia è lineare, aperta, molto comunicativa. Sarà una grossa sfida far durare nel tempo questa relazione., sono piuttosto raffinati, diplomatici e anche molto romantici, motivo per cui lo Scorpione cadrà letteralmente ai suoi piedi, ma da qui a poco inizieranno tra i due i peggiori battibecchi e, siccome i bilancini hanno un carattere riservato per cui non amano che la loro vita intima sia sbandierata ai quattro venti, preferiranno scappare.". Molti astrologi ammettono che questa unione sia un errore. La Bilancia è un segno maschile governato da Venere, la dea della bellezza, che conferisce un pensiero intellettuale e un'aura molto socievole. Lo Scorpione è governato Plutone, il dio degli inferi, che rende una visione del mondo per molti difficile da raggiungere.. Poiché le idee non mancheranno tra loro, se decidono di avviare un'attività insieme, guadagneranno molti soldi. La Bilancia è un segno cardinale, quindi è creativa, sempre informata e aggiornata sulle ultime novità tecnologiche. Lo Scorpione è un segno fisso, perciò ha un vero talento per gli affari. Insomma, possono essere una coppia di successo, ma sul lavoro.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store