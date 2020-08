Compatibilità tra Bilancia e Sagittario in amore

. Il loro amore è intenso, travolgente e, nel contempo, raffinato, delicato e romantico. È una relazione che ha come supporto l'entusiasmo e la fiducia quale concetto vitale con cui vivere l'amore giorno dopo giorno. Stanno molto bene insieme, si sosterranno a vicenda e sapranno affrontare qualsiasi tipo di problema.formano una coppia di successo in cui ciascuno dei due si troverà a proprio agio. I loro rispettivi elementi naturali, aria e fuoco, sono molto compatibili, quindi si combinano favorevolmente. La Bilancia è guidata da Venere, la dea dell'amore e regina della creazione, che rende il sorriso dei bilancini affascinante e irresistibile. Il Sagittario è governato da Giove, il padre degli dei e re dell'Olimpo, che gli dà tanta energia e molta fortuna., quest'uomo e questa donna hanno molto da raccontarsi. Entrambi sono pieni di energia e non si privano di nessuno dei piaceri della vita. L'innamorato o l'innamorata della Bilancia soccombe sotto l'incantesimo del Sagittario apprezzandone la naturalezza e lo spirito dinamico. Il Sagittario cede le sue armi alla delicatezza della Bilancia che è sempre molto attenta a soddisfare gli altrui desideri., l'innata curiosità della Bilancia può essere saziata da un segno stravagante come il Sagittario che a sua volta trarrà beneficio dall'armonia e il buon senso del suo partner. Ovviamente, non manca qualche impegno parte di questi due. Il poco diplomatico Sagittario dovrà prestare più attenzione alle sue parole in modo da non ferire la sensibilità della Bilancia che dovrà avere pazienza nel condividere la sua vita con uno "spirito libero".Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store