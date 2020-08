Compatibilità tra Bilancia e Pesci in amore

poiché entrambi sono molto abili nel percepire i sentimenti del partner a cui si adattano con una certa facilità, anche se il loro stile di vita è differente. Andare d'accordo non è un problema, entrambi si inclinano l'uno verso l'altro facendo del proprio meglio per corrispondere ai bisogni reciproci. Tuttavia, nessuno dei due è bravo nel prendere le decisioni, ed è qui che avranno qualche problema.sogniamo di incontrare l'uomo o la donna ideale. Un modo per far sì che ciò avvenga, è imparare a conoscere le debolezze e i punti di forza dei segni zodiacali. In questo caso, Bilancia e Pesci hanno un'opportunità unica per raggiungere la felicità attraverso l'amore. Nonostante di solito iniziano quasi in sordina, col passare del tempo, questi due innamorati impareranno nuove cose l'uno sull'altro che a un certo punto li sorprenderà.sono intelligenti e affascinanti, i Pesci sono un po' misteriosi e sognatori. La Bilancia è governata da Venere e ammira la delicata bellezza dei Pesci che a loro volta, governati da Nettuno, apprezzano il tocco delicato e leggero del suo partner e, poiché anch'essi soffrono le paure e le preoccupazioni, possono comprendere i dubbi e le indecisioni in cui spesso incorrono quelli della Bilancia., questa è un'unione che può durare nel tempo a condizione che i due riescano a capirsi. L'aria cardinale della Bilancia e l'acqua mutevole dei Pesci non sembrano formare una combinazione molto affine, ma se entrambi si adattano alle loro differenze, possono stare molto bene insieme e l'equilibrio nella coppia è assicurato. Viceversa, se le cose non funzionano, l'attrazione potrebbe svanire lentamente.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store