Compatibilità tra Bilancia e Capricorno in amore

. In questo rapporto abbiamo l'unione di due segni cardinali, il primo d'aria e il secondo di terra. La qualità cardinale porta entrambi ad eccellere in ciò che fanno e il desiderio di prosperità. Tra i due elementi aria e terra, invece, potrebbe sorgere un certo squilibrio poiché agiscono e lavorano a ritmi completamente diversi.dall'inizio del loro incontro, Capricorno e Bilancia si pongono il comune obiettivo di vivere la loro relazione a lungo termine e, date le loro innate capacità, sicuramente ciò può accadere. Il Capricorno è attratto dalla mente e dalla capacità intellettuale della Bilancia che a sua volta ama i buoni sentimenti che trova nel suo amato partner di segno Capricorno, tra cui certamente la sua etica di vita e la responsabilità sul lavoro.che ognuno prova nell'altro, è sicuramente uno stimolo ineccepibile per iniziare una relazione interessante e fruttuosa che ben presto si trasformerà in attrazione reciproca. Da un lato, la Bilancia con il suo fascino venusiano e un asso sempre nascosto nella manica che fanno abbassare le difese del Capricorno. Dall'altro lato c'è il Capricorno pronto a trasformare la sua saturnina testardaggine in leggiadria., giacché il Capricorno a volte è troppo serioso ed egocentrico e questo potrebbe creare qualche conflitto nella coppia. Tuttavia, con la sua diplomazia la Bilancia riuscirà a riportare la stabilità nella coppia. Nonostante si ripeteranno alcune tensioni legate ai loro temperamenti molto diversi, il loro amore crescerà man mano che la relazione andrà avanti.