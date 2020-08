Compatibilità tra Bilancia e Bilancia in amore

. Stiamo parlando di due segni d'aria con qualità cardinale e lo stesso modo di intendere la vita. Sono entrambi governati da Venere, il pianeta dell'amore e della bellezza che conferisce a questi due eterni innamorati il buon gusto, l'eleganza, la grazia e la raffinatezza.sarà per niente difficile fondere insieme i loro differenti tratti caratteriali, poiché stiamo parlando di un uomo e una donna molto empatici per cui riescono a immedesimarsi perfettamente l'uno con l'altra e, se necessario, cambieranno perfino le loro opinioni se ciò dovesse servire a risolvere una controversia in una discussione tra i due.in questa coppia formata da due persone dello stesso segno Bilancia, si avrà nel momento in cui dovranno prendere delle decisioni. Siccome ambedue tendono ad essere molto indecisi, il più delle volte, non volendo che il partner se ne abbia a male, ciascuno lascerà le decisioni nelle mani dell'altro e se quello farà lo stesso si troveranno in un bel pasticcio., mi sembra chiaro che il segno zodiacale più compatibile per una Bilancia non può che essere un'altra Bilancia. Questi due si comprendono all'istante. È come se fossero stati incompleti prima di incontrarsi e, quand'anche non possa essere applicata la regola dei due poli opposti che si attraggono, nemmeno vale quella per cui due uguali si respingono.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store