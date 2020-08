Compatibilità tra Bilancia e Acquario in amore

. Grazie ai numerosi interessi in comune, non solo sono compatibili come coppia, ma anche come amici o colleghi di lavoro. Insieme stanno molto bene. La grazia e la raffinatezza della Bilancia rappresentano un richiamo irresistibile per l'Acquario la cui la forza interiore e la creatività sono due caratteristiche a cui la Bilancia non sa resistere.formano una coppia che ha molte affinità poiché sono entrambi visionari e grandi pensatori. Si tratta di un'unione energica e dinamica tra due segni d'aria, il primo cardinale e il secondo fisso, che sanno come stimolarsi a vicenda e creare una complicità unica. Entrambi vogliono le stesse cose e s'impegnano a offrirsele l'un l'altro formando una relazione molto promettente con tutte le potenzialità per durare nel tempo.e l'instabile temperamento di Urano, sono le caratteristiche dei loro pianeti governatori che, pur così dissimili tra loro, hanno una sorprendente analogia, cioè, tutti e due ruotano su se stessi in senso orario, a differenza di tutti gli altri pianeti del nostro sistema solare che ruotano in senso antiorario. Insieme simboleggiano l'amore nel suo aspetto più puro che unisce il desiderio all'amicizia.dal tipo di rapporto tra un uomo Bilancia e una donna Acquario o viceversa, e a prescindere che sia una relazione d'amore o d'affari o di semplice amicizia, sono entrambi sintonizzati sulla stessa frequenza. Qualche problema può essere causato dall'impazienza dell'Acquario che è portato a prendere delle decisioni senza attendere il consenso del partner, ma nel tempo si conosceranno meglio e ognuno si adatterà alla personalità dell'altro.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store