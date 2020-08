Come riconquistare il tuo ex Vergine

significa che hai rotto con il tuo ragazzo o la tua ragazza Vergine, e adesso ti stai chiedendo quali sono le possibilità che torni da te. Vero? Ebbene, non è semplice rispondere a questa domanda, anche perché dipende da tanti fattori, tra cui il profilo del suo Sole natale, l'ascendente e altri aspetti della sua carta astrologica. Tuttavia, ti posso dire che se tu fai un buon lavoro, è possibile che lui o lei sotterri la sua "ascia di guerra".Dopo che ha messo fine alla relazione d'amore, in un primo momento, per gli uomini e le donne della Vergine inizia una fase di sollievo in cui pensano di essersi sbarazzati di un fastidio, poi, col passare del tempo, entrano in una seconda fase in cui si fanno prendere dall'autocommiserazione e dalla tristezza, chiedendosi ripetutamente che cosa faranno senza di lui o lei, quindi, entrano in un'ultima fase molto più rassicurante in cui concludono di rinunciare ai ricordi, poiché sono solo una perdita di tempo.Se sei ancora innamorata del tuo ex di segno Vergine e vuoi tentare di recuperarlo, questo è ciò che devi fare: Per prima cosa, non andare da lui mentre hai ancora un nodo in gola e c'è confusione nel tuo cuore. Prima sfoga la tua rabbia: rompi qualcosa, urla, fai in modo di "ripulire" le tue energie emotive. Hai bisogno di avere le idee chiare ma soprattutto molta calma se vuoi convincere questo ragazzo ad accettarti di nuovo nella sua vita. Quando ti senti pronta, vai da lui, guardalo negli occhi e digli con parole sincere che ti assumi la responsabilità dei tuoi errori. Non programmare ciò che gli devi dire. Sii assolutamente spontanea. Mostrati gentile, diplomatica e discreta. Digli le cose positive che vedi in lui, poiché gli uomini Vergine hanno spesso delle crisi esistenziali, per cui è consigliabile elogiare i loro punti di forza in modo che possano aprirsi. Se c'è qualcosa che non ti piace in lui, cerca di dirglielo con delicatezza. Ora che sai come riconquistarlo, è tempo di ricondurre da te il tuo uomo Vergine.Se sei ancora innamorato della tua ex di segno Vergine e vuoi tentare di recuperarla, questo è ciò che devi fare: Prima di tutto, devi sapere che se rompi un bicchiere e lo ripari utilizzando la colla migliore del mondo, lei vedrà sempre la frattura. In ogni caso, anche se è molto difficile recuperare il cuore di una donna Vergine, non è del tutto impossibile, ma avrai bisogno di un motivo davvero convincente per farla tornare da te. La Vergine appartiene a un segno di terra, è una donna molto attraente, femminile e timida, ma anche molto forte e di sani principi. Non è una donna che accetta rapidamente delle scuse, perciò devi darle del tempo per pensare. L'ammissione delle tue colpe è probabilmente la strada migliore che puoi percorrere, perché lei odia sentirsi in colpa, poiché significherebbe aver commesso un errore, ed è una cosa inconcepibile per la Vergine. Ora che sai come riconquistarla, è tempo di ricondurre da te la tua donna Vergine.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store