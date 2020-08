Come riconquistare il tuo ex Toro

Hai fatto arrabbiare il tuo partner? Non è mai troppo tardi per riparare. Ora puoi imparare come riaccendere la tua relazione che si è spenta prematuramente. Ci sono persone che dopo una separazione decidono di proseguire dritto per la loro strada. Poi ce ne sono altre che cercano di tornare dal loro ex. Se sei nella seconda condizione, deve esserti chiaro che la scelta di rimetterti assieme al tuo partner, non deve mai essere presa per paura di rimanere solo o sola, o per dipendenza emotiva, oppure per bassa autostima.Tutti sappiamo che gli appartenenti al segno del Toro sono delle persone assai testarde, perciò sarà molto difficile, in caso di rottura nella coppia, che questi figli di Venere ammettano i loro errori. Se ti trovi nella situazione d'aver terminato una relazione con uno di essi e adesso vuoi riconquistarlo, dovrai essere tu a fare il primo passo e assumerti le tue responsabilità. Ma sappi che il Toro è un segno diffidente e sospettoso, specialmente quando nella coppia qualcosa non ha funzionato. Motivo per cui non solo devi ammettere le tue colpe, ma dare garanzia che non si ripetano.Se sei ancora innamorata del tuo ex di segno Toro e vuoi tentare di recuperarlo, questo è ciò che devi fare: Prima di tutto, sappi che da lui non riceverai immediatamente un sì o un no. È molto probabile che nel momento in cui lo metti di fronte all'argomento di tornare insieme, vorrà prendersi del tempo per riflettere sulla situazione. Potresti arrivare sul punto di perdere la pazienza, mentre lui non sembrerà per niente preoccupato dei giorni o anche delle settimane che passano. Devi essere disposta ad attendere che arrivi alle sue conclusioni e accettarlo così com'è. Intanto, renditi bella per lui. Vestiti bene, trascorri del tempo a pettinarti e a truccarti, mettiti un buon profumo. Tienilo per mano, il contatto fisico rafforza la connessione emotiva. Metti una musica di sottofondo, il Toro è un segno di terra governato da Venere, perciò il tuo uomo ama la bellezza e percepisce i suoni e gli odori della natura. Ora che sai come riconquistarlo, è tempo di ricondurre da te il tuo uomo Toro.Se sei ancora innamorato della tua ex di segno Toro e vuoi tentare di recuperarla, questo è ciò che devi fare: Visto che l'hai già avuta accanto, allora sai benissimo che la donna Toro è la massima espressione della femminilità. Non a caso,Venere rende le donne del suo segno tra i più sensuali dello zodiaco. Ma la loro non è solo una bellezza esteriore, poiché hanno molte altre qualità che le rendono uniche. Grazie alle sue caratteristiche, la donna Toro è ambita da molti uomini e questo è anche il motivo per cui devi agire in fretta, prima che sia troppo tardi. Sappi però che lei vuole un partner stabile e affidabile. Se non riesci a trasmetterle la sicurezza di cui ha bisogno, difficilmente tornerà da te. Quindi, per riavere accanto a te una donna Toro non le devi parlare del passato ma del futuro, cioè delle cose belle che puoi offrirle, tra cui invitarla a una cena elegante in un eccellente ristorante. Ora che sai come riconquistarla, è tempo di ricondurre da te la tua donna Toro.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store