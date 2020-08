Come riconquistare il tuo ex Scorpione

a quanto alcuni astrologi pensano, credo sia possibile salvare un fidanzamento, il matrimonio o la convivenza, quando c'è di mezzo lo Scorpione anche fosse solo uno dei due che cerca di recuperarlo. È pur vero che occorre ci sia il desiderio di riconciliazione anche dell'altro partner, tuttavia ci sono delle riparazioni che si possono fare da una parte o dall'altra.Lo scorpione è ritenuto uno dei segni più difficili con il quale cercare di recuperare una relazione fallita, soprattutto se non è stato lui o lei a decidere di interrompere il rapporto, poiché la sua natura possessiva e sospettosa, gli ricorderà sempre chi gli ha fatto del male. In qualche occasione, per dare prova delle sue capacità seduttive, cercherà di riconquistare l'ex partner con tutte le sue forze e, se non funziona, diventerà il suo peggior nemico.Se sei ancora innamorata del tuo ex di segno Scorpione e vuoi tentare di recuperarlo, questo è ciò che devi fare: Per prima cosa, concedi del tempo al tuo ex, dato che gli Scorpioni possono essere feriti più facilmente di altri ragazzi, per cui, se hai rotto con lui, è assai probabile che sentirà più dolore e più a lungo. Perciò, prima di provare a contattarlo di nuovo, fai passare alcune settimane, forse anche qualche mese, in modo che guarisca completamente e nel frattempo gli sarà sbollita pure la rabbia. Un altro buon consiglio è quello di non fare domande. È risaputo che lo Scorpione odi rispondere alle domande, per cui non solo puoi ottenere che ti giri di nuovo le spalle, ma ti lascerà in ogni caso senza risposta. Per finire, dagli il tempo di prendere una decisione. Non essere fastidiosa e non renderlo geloso, soprattutto, assumiti tutte le colpe e accetta alcuni dei suoi comportamenti. Ora che sai come riconquistarlo, è tempo di ricondurre da te il tuo uomo Scorpione.Se sei ancora innamorato della tua ex di segno Scorpione e vuoi tentare di recuperarla, questo è ciò che devi fare: Se vuoi riavere al tuo fianco la donna Scorpione, tieni presente che dovrai darle molta attenzione e, nel contempo, farla sentire come la cosa più importante della tua vita. È fondamentale che tu sia sincero, perché è una donna che dubita molto, soprattutto quando qualcosa nella vostra relazione non ha funzionato. Mostrati sicuro d'aver risolto i problemi che vi avevano divisi e dai garanzie affinché non si ripresentino di nuovo. È essenziale che dimostri di aver messo un certo ordine alla tua vita. Lei vuole una persona stabile accanto a sé e odia chi cambia continuamente personalità. Dimostrale che sai come sedurla e tentarla, e che puoi offrirle una vita piena di stimoli e cose nuove da esplorare insieme. Ora che sai come riconquistarla, è tempo di ricondurre da te la tua donna Scorpione.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store