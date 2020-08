Come riconquistare il tuo ex Leone

caso in cui hai terminato da poco una storia con un/una Leone e speri che sia lui o lei a fare i primo passo per una riappacificazione, sei completamente fuori strada. Non solo il suo orgoglio gli impedisce di chiedere una seconda opportunità, ma nemmeno te la darà. D'altronde, stiamo parlando di un segno zodiacale "puro fuoco" che all'occorrenza tira fuori il suo carattere leonino e che, se abbandonato, pensa che se c'è uno che ha perso, quello o quella sei tu.Dopo una prima fase di smarrimento in cui si chiederà com'è possibile che tu non ti sia reso conto del suo valore, arriverà la seconda fase cosiddetta "della vendetta". La sua rappresaglia non consiste nel cercare di causarti qualche danno fisico o materiale, ma nell'estirparti (in senso lato) dal suo cuore e cercare un nuovo amore al più presto possibile. Ecco perché dovrai muoverti in fretta prima che sia troppo tardi.Se sei ancora innamorata del tuo ex di segno Leone e vuoi tentare di recuperarlo, questo è ciò che devi fare: Per prima cosa, sappi che quando ledi la vanità di sua maestà il Leone, quest'uomo mansueto e premuroso si trasformerà immediatamente in una bestia selvaggia e scontrosa. Se non ti scusi immediatamente, preferibilmente genuflessa, il tuo innamorato Leone giurerà solennemente di non parlarti mai più. Ora, nonostante i metodi di riconciliazione sono in qualche modo considerati un tentativo di condizionamento, cosa che al Leone non piace affatto, dovresti comunque provare. Soprattutto se pensi che valga la pena di lottare per riaverlo. Fai passare alcuni giorni, poi trova una scusa per iniziare una conversazione con lui. Non scordare di lodarlo sempre e fargli dei complimenti. Con questa tattica è improbabile che rimanga ancora arrabbiato con te. Ora che sai come riconquistarlo, è tempo di ricondurre da te il tuo uomo Leone.Se sei ancora innamorato della tua ex di segno Leone e vuoi tentare di recuperarla, questo è ciò che devi fare: Quello che sappiamo è che la donna Leone è una vera regina di bellezza ed eleganza che non passa inosservata. Bella e seducente, esigente e determinata, ama e vuole essere amata. Nonostante abbia un carattere forte, nasconde dentro di sé molta insicurezza e la gelosia che prova nei confronti del proprio partner ne è una chiara prova. Quindi, stai molto attento a non darle motivo di gelosia, perché sarà importante per il successo della conquista. Inoltre, per sedurre una donna Leone, la devi affascinare. È importante che tu le dica quanto l'apprezzi, lei ama sentirsi speciale. Devi mostrarle che lei è l'unico centro di attenzione nella tua vita, che farai di tutto per offrirle un buon futuro. Soprattutto, ammetti i tuoi errori prima che te li indichi lei. Ora che sai come riconquistarla, è tempo di ricondurre da te la tua donna Leone.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store