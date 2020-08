Come riconquistare il tuo ex Gemelli

, è importante che eviti gli errori più comuni che molte persone commettono dopo una rottura con il proprio partner. Ho scritto questo articolo in modo da darti maggiori possibilità di riportare da te la persona che ami. Qui puoi scoprire tutti i trucchi che ti aiuteranno a riconquistare il tuo ex.Poiché stiamo parlando di un segno mutevole, all'inizio si arrabbia molto ma poi rifletterà per un po' fino a quando non giungerà alla conclusione che "siamo tutti utili ma nessuno è indispensabile". In poche parole, il tuo ex Gemelli entrerà in una condizione mentale per cui è stata una buona idea la separazione. Quindi, la sua rabbia iniziale sparisce per lasciar posto a una sensazione di rinascita e libertà. Perciò, se è stato lui o lei a lasciarti, fai passare solo qualche giorno, ma se hai lasciato tu il tuo partner Gemelli, contattalo il più rapidamente possibile e digli che il tuo è stato un errore, prima che sia troppo tardi.Se sei ancora innamorata del tuo ex di segno Gemelli e vuoi tentare di recuperarlo, questo è ciò che devi fare: Separarti da quella persona speciale per te ha significato entrare in uno stato di disperazione? Allora il tuo primo compito è riuscire a farlo parlare di nuovo con te. Questa può essere la parte più difficile. Devi agire in fretta, ma senza apparire bisognosa o disperata. Se hai intenzione di mandargli un messaggio, scrivi qualcosa che sia molto carino, semplice e breve e non più di una o due volte al giorno. Non presentarti improvvisamente alla sua porta. Questo è un gesto davvero sconsigliabile poiché può sembrare un comportamento molesto. Dimostragli che sei cambiata, o per lo meno la tua volontà di cambiare. Non basta ammettere i tuoi errori. Fai vedere al tuo ex che stai facendo i primi passi verso una trasformazione positiva. Ora che sai come riconquistarlo, è tempo di ricondurre da te il tuo uomo Gemelli.Se sei ancora innamorato della tua ex di segno Gemelli e vuoi tentare di recuperarla, questo è ciò che devi fare: Per riavere la tua ex moglie, convivente o fidanzata, dovrai fare alcune cose che normalmente non fai. Ma credimi, funzionerà. Riuscirai a recuperare la persona che ami così tanto, basta seguire alcuni semplici stratagemmi che sto per dirti. Per prima cosa devi sapere che la donna Gemelli è eccessivamente prevenuta, per cui non è tanto facile guadagnare di nuovo la sua fiducia. Per riconquistarla, devi essere amorevole e aperto al dialogo. Non essere mai noioso. Anche se sei stanco, sii sempre gentile con lei e agisci con energia; è attratta dagli uomini che possiedono un buon livello intellettivo. Regalale un buon libro, in questo modo le mostrerai che sei interessato al suo amore per la lettura. Portala in un posto inaspettato. Falle dimenticare tutte le cose brutte. Se ottieni questo effetto magico, e fatta. Ora che sai come riconquistarla, è tempo di ricondurre da te la tua donna Gemelli.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store