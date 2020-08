Come riconquistare il tuo ex Cancro

quelli che hanno avuto una relazione con un Cancro, sanno bene che le persone appartenenti a questo segno hanno un carattere alquanto ciclotimico. Mi sembra chiaro, quindi, che siamo di fronte a un vulcano di emozioni che esplode al minimo accenno di contrarietà. Quando qualcuno gli spezza il cuore, può diventare davvero preoccupante. Vuoi sapere come reagisce questo figlio o questa figlia della Luna di fronte alla rottura di una relazione? Allora continua a leggere.Di solito, la decisione di porre fine alla relazione non viene presa dal Cancro. Egli o ella, aspetta che sia tu a prendere l'iniziativa. Ovviamente, se la rottura è dovuta alla tua infedeltà, non esiterà a mettere immediatamente fine alla vostra relazione e, poiché non sa come vivere senza affetto, il suo obiettivo sarà di trovare subito un nuovo ed eterno amore per guarire da tutte le ferite. Ecco perché dovrai sbrigarti, prima che prenda un'altra strada.Se sei ancora innamorata del tuo ex di segno Cancro e vuoi tentare di recuperarlo, questo è ciò che devi fare: Se non lo hai fatto arrabbiare troppo, la vittoria è quasi certa e se invece non fosse così, dovrai solo armarti di pazienza e capire come puoi affrontarlo nel luogo e al tempo giusto. Intanto, in attesa di un chiarimento con lui, dovrai cercare di capire quali sono i tuoi comportamenti che lo hanno allontanato da te e fare in modo di modificarli. Anche se il tuo errore fosse stato involontario, guardalo negli occhi e chiedigli scusa. Fagli capire che ti dispiace di avergli fatto del male. Sicuramente, anche tu avrai qualcosa da rivendicare nei suoi confronti. Forse hai agito in modo errato in seguito a un suo comportamento sbagliato. Ebbene, verrà il momento in cui potrai dirgli cosa ti ha infastidita, ma lo farai dopo. Per il momento assumiti le tue responsabilità. Ora che sai come riconquistarlo, è tempo di ricondurre da te il tuo uomo Cancro.Se sei ancora innamorato della tua ex di segno Cancro e vuoi tentare di recuperarla, questo è ciò che devi fare: Per prima cosa c'è da dire che stiamo parlando di una donna di grande bellezza gelosamente custodita all'interno di un guscio difficile da penetrare. Come fare per riuscire ad attraversare la sua corazza e conquistarla, è presto detto. Ovviamente, prima di riavvicinarla, ciò di cui hai bisogno, è raccogliere più informazioni possibili che ti possano aiutare. È importante, quindi, che tu rifletta sui problemi che hanno causato la rottura. In effetti, se la vostra relazione è fallita, probabilmente è perché non l'hai trattata come meritava. Se vuoi riconquistarla, devi dimostrarle che adesso sei abbastanza maturo da formare una coppia stabile. Fai attenzione a non contraddirti, perché ha una buona memoria e te lo farebbe pesare. Ora che sai come riconquistarla, è tempo di ricondurre da te la tua donna Cancro.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store