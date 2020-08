Come riconquistare il tuo ex Bilancia

tanta confusione nella mente di una persona quando si sente abbandonata. È improbabile che una separazione abbia inizio da una persona di segno Bilancia, poiché costui o costei sa bene che un evento del genere sconvolgerebbe l'equilibrio della sua vita. Perciò, devi averla fatta proprio grossa per aver dimostrato che non sei la sua anima gemella. Questo significa anche che sarà molto difficile che vorrà riprovarci dopo aver constatato il fallimento della vostra relazione.Si sa che i bilancini appartengono a uno dei segni più romantici dello zodiaco poiché ricevono gli influssi materni di Venere, la dea dell'amore. Quando s'innamorano di qualcuno, sono estremamente sinceri e leali e di sicuro non accettano di vivere una relazione a intermittenza. Quindi, non ti aspettare di andare via da quest'uomo o questa donna per poi ritornare più tardi, perché una volta terminata la relazione, il tuo ex partner della Bilancia, raramente prenderà in considerazione l'eventualità di darti un'altra possibilità.Se sei ancora innamorata del tuo ex di segno Bilancia e vuoi tentare di recuperarlo, questo è ciò che devi fare: Innanzitutto va detto che hai al massimo una sola possibilità, perché difficilmente tornerà una seconda volta sui suoi passi. Inoltre, devi dargli la garanzia che potrete risolvere insieme i problemi del passato. Senza questa condizione è inutile anche proseguire. Sebbene molte volte non lo dimostri, l'uomo Bilancia è assai sensibile. Per riconquistarlo dovrai essere amorevole e aperta al dialogo. Stiamo parlando di una persona a cui non piace che qualcuno gli metta fretta, pertanto dovrai dargli del tempo per pensare e senza mai farlo sentire come se lo stessi soffocando. Fai ogni sforzo per farti piacere e crea un'atmosfera chiara e definita, parlando con sincerità e offrendo una visione allargata. Lui apprezza molto l'equilibrio, la giustizia e l'equità. Ora che sai come riconquistarlo, è tempo di ricondurre da te il tuo uomo Bilancia.Se sei ancora innamorato della tua ex di segno Bilancia e vuoi tentare di recuperarla, questo è ciò che devi fare: Se c'è una lancia da spezzare a favore di queste figlie di Venere, è che esse non pretendono la Luna, quello che vogliono è soltanto vivere accanto a qualcuno per tutta la vita. Se vuoi che torni nella tua vita, prima rivedi il tuo comportamento, soprattutto evita di alzare la voce, perché a lei non piacciono i conflitti, preferisce la pace e una relazione armoniosa. Ecco perché non ci pensa nemmeno di tornare da quell'uomo che non è stato e non è in grado di offrirle la serenità. Falle sapere quanto è importante per te. Dille quanto l'ami e l'ammiri. Sebbene di solito sia molto popolare tra i suoi amici e ammiratori, non puoi immaginare quanto possa sentirsi insicura. E se ti apri con parole vere, avrai buone probabilità che abbia voglia di tornare da te. Ora che sai come riconquistarla, è tempo di ricondurre da te la tua donna Bilancia.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store