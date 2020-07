I segni zodiacali più falsi e bugiardi

quali sono i segni zodiacali che mostrano un atteggiamento falso e sleale verso i propri amici, parlando male alle loro spalle, non è un compito facile per nessun astrologo. Tuttavia, le stelle possono darci una mano quando si tratta di scoprire quali sono le persone bugiarde con cui abbiamo a che fare.ho utilizzato tutta la mia esperienza nel campo dell'astrologia per elencare cinque dei segni zodiacali che maggiormente gestiscono questa capacità di manipolare la verità o quanto meno di nascondere le cose., questo non significa che si deve dubitare di tutte le persone appartenenti a questi segni. Anche perché si sà che nessuno di noi può camminare dritto davanti a sé dicendo liberamente tutto ciò che pensa.: I Gemelli appartengono a uno dei segni più multifacce che esistono all'interno dello zodiaco. Tutti sanno che i nati sotto questo segno hanno di solito due facce. Ciò è dovuto alla loro doppia natura che per adattarsi a ogni situazione li rende poliedrici e spesso incoerenti, motivo per cui a volte si contraddicono e finiscono per falsare la verità.: I Pesci sono in qualche modo giustificati nelle loro bugie. Generalmente sono persone estremamente amorevoli, sensibili e fantasiose che a volte (), annegano in un bicchiere d'acqua, per cui non disdegnano di ricorrere alla menzogna, se non altro per trarsi d'impaccio e/o salvarsi. A volte sono dei veri geni in questo.: I nati nel segno della Bilancia fanno il possibile e l'impossibile per andare d'accordo con tutti, siano essi belli o brutti, buoni o cattivi. Non accettano di essere messi da parte e per ottenere tutto questo diranno ciò che le altre persone vogliono sentire. Per compiacere ed evitare un rifiuto, arrivano persino a essere falsi e bugiardi.: Nei Leoni c'è una vera e propria mancanza di chiarezza. Sono dei veri maestri nel dire le cose a metà. Quando si tratta di affrontare un problema, per evitare guai, raccontano bugie mostrando la loro faccia migliore, per cui non si sa mai se stanno mentendo o dicono la verità. Di solito non lo fanno con cattiveria, ma solo perché loro amano i drammi e le esagerazioni.: Gli Arieti sono dei veri impostori. La loro malattia si chiama "". A loro piace essere al centro dell'attenzione in ogni circostanza e sentirsi amati da tutti. Per questo motivo si circondano di fan entusiasti e ammiratori. Faranno in modo di piacere a chiunque, fino a comportarsi in modo falso e ipocrita pur di ricevere gli applausi dal pubblico.