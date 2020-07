Compatibilità tra Sagittario e Pesci in amore

, poiché sono due segni mutevoli, quindi affrontano la relazione sullo stesso livello, cioè senza cercare di controllare o dominare il proprio partner. Il Sagittario rimarrà sedotto dalla spiritualità, la sensibilità e il romanticismo del Pesci il quale resterà affascinato dall'idealismo e dalla meravigliosa energia vitale dell'altro.alcuni segni dello zodiaco che proprio non riescono a vivere insieme, altri possono adattarsi e fare vita comune, poi ci sono segni che si rivelano ottimi amici o colleghi, infine ci sono Pesci e Sagittario che in molti casi si completano perfettamente. Sono i tipici segni nati per stare insieme. D'altronde, Giove e Nettuno, gli dei che governano rispettivamente l'avventuriero Sagittario e il sognatore Pesci, sono fratelli.hanno quindi tutti gli ingredienti per vivere una storia d'amore indimenticabile. Entrambi i segni amano esplorare luoghi nuovi e avventurarsi in storie affascinanti. Essendo il primo un segno di fuoco e il secondo d'acqua, si potrebbe pensare che non possano andare d'accordo. Tuttavia, è proprio questa loro differenza che rende complementari queste creature dello zodiaco, poiché ognuno ha ciò che manca all'altro.il rapporto d'amore tra Pesci e Sagittario funzioni anche in tempi difficili, entrambi dovranno usare le loro capacità di comunicazione per crescere, evitando conversazioni che potrebbero metterli a disagio. Se il dialogo non è fluido o va oltre i limiti, qualcuno può rimanere ferito, ma se ci mettono il loro impegno assicurandosi che tutto vada bene, renderanno la loro relazione durevole e armoniosa.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store