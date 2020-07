Compatibilità tra Pesci e Pesci in amore

. Questi due segni mutevoli d'acqua possono stare insieme, poiché sono entrambi emotivi, intuitivi, creativi e spirituali, questo significa che ognuno sa esattamente ciò di cui l'altro ha bisogno. Questa coppia è l'esempio per cui non sempre l'amore va cercato nei segni opposti. Perché quando una persona ti attira o cattura il tuo cuore e appartiene al tuo stesso segno zodiacale, sarà una combinazione perfetta.è davvero irresistibile. Nella coppia si ameranno dal profondo del cuore, e il più volte non avranno bisogno di parlare per capirsi, perché sono uniti dalla loro intuizione molto sviluppata e dai sentimenti come comprensione, generosità e affetto. La loro telepatia facilita notevolmente la relazione e la convivenza. Ambedue rifuggono dai drammi e dalle lotte estenuanti, e anche questo è molto positivo.è una grande complicità emotiva e sentimenti molto profondi. Sono degli eterni sognatori e apprezzano la vita tranquilla. Nettuno, il loro pianeta governatore può creare un'unione profondamente intuitiva e spirituale. Il futuro della relazione, tuttavia, dipenderà in gran parte dalla maturità di entrambi. Nel complesso, è una combinazione fantastica quando tutti e due sono equilibrati., quando sono in gioco emozioni profonde e sincere come quelle dei Pesci, le acque possono anche diventare torbide, ma insieme riusciranno a superare ostacoli senza problemi se è questo che vogliono veramente. In pratica, due Pesci insieme possono creare il paradiso oppure l'inferno sulla terra a seconda che scelgano di nuotare seguendo la corrente in discesa, o controcorrente affrontando la salita.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store