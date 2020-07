Compatibilità tra Capricorno e Pesci in amore

poiché in genere tra gli elementi acqua e terra c'è un'armonia e un'affinità naturale. Il Capricorno rimane incantato dall'amore e dalla tenerezza dell'uomo o la donna Pesci il quale o la quale trova la stabilità sia nelle sue emozioni sia in ambito della vita pratica e familiare. Insieme stanno bene e possono essere molto felici.dei Pesci ha bisogno della stabilità terrena del Capricorno, così come la terra ha bisogno di acqua. Questo sarà il punto fondamentale in comune che tutti e due i segni hanno e per cui si sentono attratti l'uno dall'altra. L'intensità di questo rapporto dipende da molte cose, in particolare dalla volontà di entrambi a far progredire la loro storia in armonia con un ritmo lento ma costante, affinché la relazione duri a lungo.c'è un'atmosfera piacevole tra loro, al nativo dei Pesci non dispiacerà se il Capricorno prende la guida della relazione, poiché ammira la sua abilità nel conseguire gli scopi che si è prefisso, raggiungendo a sua volta i suoi obiettivi grazie a questa mano amica al suo fianco. Da parte sua il Capricorno vede nel Pesci una persona gentile, con una fantasia straordinaria che può servire da guida per le sue attività.non è stata valutata ottima o eccellente la compatibilità di questa coppia è perché c'è la possibilità che nel tempo ognuno cominci a concentrarsi sulla propria vita. Il Capricorno dedicherà anima e corpo al suo lavoro dimenticando i suoi doveri coniugali e verso la famiglia, mentre il suo partner dei Pesci si rifugerà nei suoi sogni che ben presto troverà più piacevoli della realtà proposta dall'altro. Ciò metterà sempre più distanza tra i due.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store