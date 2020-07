Compatibilità tra Capricorno e Capricorno in amore

, per cui possono stare bene insieme, tuttavia, poiché ambedue sono governati da Saturno, un pianeta sobrio e conservatore, può succedere che col tempo entrino in una monotonia così perfettamente omogenea che Venere, la dea dell'amore, scappi via per mancanza di spontaneità, romanticismo e passione.una relazione molto equilibrata di due persone pratiche, caute e riservate, con ideali e punti di vista molto simili. La doppia combinazione di terra aumenta la compatibilità, giacché entrambi hanno un carattere forte e sono abbastanza ambiziosi da consentirgli di raggiungere ciò che vogliono. Tutti e due sono molto onesti e autentici, il che darà loro molta fiducia perché capiscono che nell'altro c'è qualcuno altrettanto sincero.che si instaura tra due Capricorno può essere uno dei migliori così come può diventare uno dei peggiori di tutto lo zodiaco, dal momento che entrambi sono segni cardinali di terra e ognuno di essi tende ad avere la supremazia sull'altro e questo può essere un grosso problema. Affinché possano mantenere viva la fiamma dell'amore, dovranno aggiungere un tocco di fantasia e originalità al loro rapporto.devono comunicare le proprie aspettative sin dall'inizio e ciò può significare che debbano mettere da parte quelle aspirazioni che non sono realistiche, inoltre dovranno dividersi di comune accordo il lavoro e le responsabilità, in modo che nessuno dei due si senta caricato o trattato ingiustamente. Insomma, se riescono a evitare di cadere nella piattezza e mantengono un giusto equilibrio di potere, potrebbe essere una relazione molto felice.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store