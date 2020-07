Compatibilità tra Capricorno e Acquario in amore

dato che i loro elementi, terra e aria, non sono considerati del tutto compatibili. Questa è una combinazione su cui molti astrologi non scommetterebbero, poiché una coppia formata dal conservatore Capricorno: qualità cardinale governato da Saturno, e dal reazionario Acquario: qualità fissa governato da Urano, a prima vista può sembrare che non sia tanto affine., quindi, due diversi livelli di energia che si uniscono in questa relazione, perciò sia l'Acquario che il Capricorno dovranno fare molti sforzi per riuscire a trovare un unico sentiero che li porti nella stessa direzione, ma questo in alcuni casi non sarà un problema perché entrambi sanno come ottenere il meglio l'uno dall'altra, quindi si può ben sperare per il futuro di questa coppia.hanno la stessa visione dell'amore che di solito è molto simile e che può servire come base per costruire un buon legame. Quando scelgono un partner, tutti e due i segni si aspettano un matrimonio duraturo o una convivenza lunga e stabile. Insomma, Acquario e Capricorno sono senza dubbio due persone molto diverse che possiedono due mentalità diametralmente differenti, ma se quest'uomo e questa donna vogliono che funzioni, funzionerà.sono coscienti che la loro relazione non è affatto un dono delle stelle, ma un duro lavoro svolto nel tempo su se stessi. Il Capricorno dovrà evitare di imporsi con le sue regole che finirebbero per soffocare l'Acquario il quale dovrà smussare il suo personaggio un po' irresponsabile, stravagante e infantile. Quindi, insieme devono imparare a trovare un sano equilibrio tra impegno e libertà.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store