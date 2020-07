Compatibilità tra Ariete e Vergine in amore

. Sono due segni abbastanza diversi, soprattutto perché i nativi della Vergine sono persone meticolose che amano osservare attentamente e avere tutto sotto controllo, mentre l'Ariete, al contrario, non è uno di quelli che perdono tempo a cercare il pelo nell'uovo. Solo se saranno in grado di superare le loro differenze, la convivenza arricchirà entrambi.la Vergine è un segno di terra, cerca di tenere i piedi ben piantati al suolo, senza lasciare nulla al caso, lavora pazientemente per raggiungere i suoi obiettivi. Al contrario, l'elemento fuoco rende il figlio di Marte un pioniere esuberante, amante dell'ignoto e delle emozioni sempre impegnato in cose nuove. In pratica, sono due segni che possiedono molta energia, ma la canalizzano in modi totalmente differenti.che la convivenza tra Ariete e Vergine può sollevare non pochi problemi che possono mettere a dura prova la loro relazione visto che il carattere della pupilla di Mercurio è piuttosto freddo e troppo spesso si lascia andare alle critiche. Questo suo comportamento irrita l'Ariete il quale è molto veloce, irruente e impulsivo. Anche la Vergine è lesta e dinamica, ma più che altro a livello intellettuale., Ariete e Vergine non possono stare insieme poiché le affinità sono piuttosto esigue, da un lato abbiamo una persona estroversa, indipendente e sicura di sé, dall'altro c'è una persona timida, sensibile e nervosa. Si può affermare, quindi, che funzionino meglio in un rapporto di amicizia anziché in una relazione di coppia destinata a durare.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store