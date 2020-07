Compatibilità tra Ariete e Scorpione in amore

. Nonostante le enormi differenze tra loro, possono anche stare bene insieme. Il primo è un pioniere sempre alla ricerca dell'ignoto a cui piace improvvisare, mentre il secondo tende a essere più ordinato, per cui ha bisogno di avere davanti a sé un piano ben dettagliato. Tutti e due sono dei leader nati per dominare, sebbene utilizzino metodi differenti., ottimista, sicuro di sé e detesta le critiche, mentre lo Scorpione è riservato, istintivo, conservatore e alquanto pessimista. Questo differente modo di vivere la vita può provocare alti e bassi nella coppia, con discussioni e incomprensioni continue, ma se entrambi si prefiggono di prosperare e far durare la relazione, possono raggiungere un buon grado di felicità e di soddisfazione.purché ognuno offra all'altro lo spazio di cui ha bisogno per crescere come persona. L'Ariete è attratto dall'abilità dello Scorpione e si adopera per scoprire i segreti della mente del suo partner traendo vantaggio dalla sua capacità intuitiva; a sua volta, lo Scorpione è attratto da tutta quell'attenzione che l'Ariete gli rivolge, poiché è proprio ciò di cui ha bisogno per sentirsi sicuro nella fedeltà del suo partner., l'unione tra questi due segni rappresenta un'opportunità unica per sperimentare energia e potenza. L'Ariete è un segno cardinale di fuoco che sotto gli influssi di Marte genera energia; lo Scorpione è un segno fisso d'acqua ed è quello che gestisce l'energia, equilibrando, in questo modo, la compatibilità tra i due. La loro sarà una grande sfida che è quella di preservare tutte le cose meravigliose che condividono.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store