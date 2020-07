Compatibilità tra Ariete e Leone in amore

poiché insieme possono e superare qualsiasi ostacolo. Stiamo parlando di due vere forze della natura che condividono la stessa propensione per il successo e la vittoria nonché il bisogno reciproco di riconoscimento, stima e sicurezza. Al Leone piace brillare e farsi notare e di certo l'Ariete non accetta né la pochezza e nemmeno la mediocrità.una coppia in grado di fare grandi cose perché tra loro c'è un'eccellente complicità e un profondo apprezzamento. In amore, entrambi amano i preliminari, i giochi di ruolo e vari tipi di avventura. Nonostante ognuno cerchi di prendere l'iniziativa e dominare l'altro, non manca certamente il buon senso e quel poco di sano umorismo che serve a mitigare le tensioni e sfruttare al meglio le loro caratteristiche., Ariete e Leone si capiscono molto bene. L'attrazione è reciproca e il desiderio emerge sin dal primo momento. I conflitti possono nascere se cercano di andare oltre i limiti di rispetto e uguaglianza. Per questo motivo, tanto l'Ariete quanto il Leone, devono fare molta attenzione a non ledere l'ambizione dell'altro. La loro forza può generare momenti di tensione. In questo caso devono agire con cautela e attenzione, moderare le ostilità e ripristinare la pace., questa è una relazione che può diventare solida e duratura, poiché entrambi questi segni zodiacali sono forti e le loro personalità assai simili si combinano molto bene. L'Ariete fornisce l'iniziativa mentre il Leone pianifica e organizza per andare avanti. Finché lavorano come una squadra invece di entrare in competizione, formeranno un'eccellente unione la cui sfida è riuscire a mantenere la convivenza a lungo termine.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store