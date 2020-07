Compatibilità tra Ariete e Gemelli in amore

, poiché entrambi i segni possiedono molta energia astrale e, se riescono a unire tutta questa energia concentrandola su obiettivi comuni, possono raggiungere ciò che si sono prefissati di fare e qualsiasi ostacolo può essere superato senza problemi. Ariete e Gemelli rappresentano l'aspetto giovanile tra le personalità dello zodiaco. Una relazione tra loro sarà schietta e divertente.i segni amano vivere nuove esperienze e quando s'incontrano per la prima volta, in un attimo diventano amici per la pelle. Ci saranno lunghe ore di conversazione su ogni tipo di argomento, condivideranno il senso dell'umorismo e avranno un gusto simile volto al gioco e al divertimento. Tutto questo può essere un vantaggio per la stabilità della coppia.però alcuni aspetti che possono danneggiare la loro armonia e che dovrebbero essere tenuti a mente. Per esempio, al Gemelli non piace essere controllato, mentre l'Ariete, con il suo atteggiamento da leader, ama prendere in mano le redini della relazione e controllare che le cose siano fatte a modo suo. Su questo punto possono nascere dei grossi problemi quando cercherà di imporre la sue idee.riescono a superare la prima fase senza scottarsi con la loro stessa passione, questa è un'unione che può durare a lungo e dare molta felicità ai due innamorati che, da un livello di attrazione superficiale, possono passare a un livello più profondo di accoppiamento mentale e spirituale.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store