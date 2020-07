Compatibilità tra Ariete e Cancro in amore

. Nonostante sia l'uno che l'altro siano persone che di solito non cedono il passo a nessuno, entrambi desiderano il buon esito della relazione, quindi ci potrebbe essere una discreta possibilità d'intesa e di collaborazione tra i due che possono sostenersi a vicenda e creare una relazione in cui impareranno a prendersi cura reciprocamente., sia l'Ariete che il Cancro, in generale cercano la stessa cosa in amore, poiché vedono la relazione di coppia come una forma di appagamento spirituale, perciò possono benissimo riuscire a formare una famiglia armoniosa. Al Cancro spetta la responsabilità di creare un'atmosfera romantica nella relazione, mentre l'Ariete farà la sua parte nel prendere decisioni rapide in situazioni confuse e per combattere contro i nemici.è che quando sorgono dei conflitti, l'atmosfera diventa assai pesante, poiché siamo di fronte a due segni incredibilmente emotivi, solo che, mentre l'Ariete vive le sue emozioni con enfasi e intensità, il Cancro esamina scrupolosamente ogni suo sentimento, perciò trova assai difficile abituarsi ai cambiamenti che spesso la convivenza impone. Ciò può causare delle vere turbolenze emotive.queste turbolenze dovessero ripetersi spesso, l'Ariete sarà il primo a stancarsi, poiché non ha molta pazienza, quindi il Cancro deve fare molta attenzione a non permettere che i suoi sentimenti offuschino le sue riflessioni. Anche perché il Cancro non è autosufficiente e questo potrebbe essere difficile da capire per l'Ariete. D'altronde, se il Cancro non ottiene ciò che si aspetta, potrebbe essere lui (o lei), a mettere fine a tutto.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store